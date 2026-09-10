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FSB OBJAVIO SNIMAK ISPITIVANJA: Kijevski režim planirao teroristički napad na britanske diplomate u Moskvi

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10. 09. 2026. u 10:04

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RUSKI državljanin, koji je radio u britanskoj ambasadi u Moskvi i istovremeno delovao u ime Službe bezbednosti Ukrajine, priveden je i saslušan. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimak saslušanja.

ФСБ ОБЈАВИО СНИМАК ИСПИТИВАЊА: Кијевски режим планирао терористички напад на британске дипломате у Москви

FSB

Muškarac je izjavio da je radio u službi obezbeđenja britanske ambasade u Moskvi. Bio je direktno angažovan na poslovima obezbeđenja rezidencije britanskog ambasadora u Moskvi. Ranije ove godine stupio je u kontakt sa ukrajinskim blogerom Dmitrijem Karpenkom. Saznavši za njegovo zaposlenje, Karpenko je odlučio da te informacije iskoristi za sopstvene ciljeve.

Zadatak privedenog muškarca bio je da pribavi fotografije zaposlenih u ambasadi, njihove kućne adrese, kao i podatke o njihovim vozilima i rutama kretanja.

FSB je takođe prikazao snimke prepiske tog ruskog državljanina sa ukrajinskim blogerom. U njoj je priznao da želi da pređe na stranu Oružanih snaga Ukrajine. Otkriveno je i da je broj telefona muškarca optuženog za izdaju bio ukrajinski.

„Kijevski režim je planirao da iskoristi te informacije za pripremu i izvođenje terorističkih napada na šefa britanske diplomatske misije i druge diplomate, uz naknadno optuživanje ruske strane za njihovo izvršenje”, naveli su iz te službe.

Prethodno su privedena trojica ruskih državljana koje je vrbovala ukrajinska obaveštajna služba. Tokom saslušanja, oni su otkrili šemu koju su koristili za razmenu vojnih informacija.

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