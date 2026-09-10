ZELENSKI U TRODNEVNOJ POSETI KANADI: Fokus na jačanju odbrambene i ekonomske saradnje

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski stigao je u trodnevnu posetu Kanadi, saopšteno je danas iz kabineta kanadskog premijera Marka Karnija.

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- Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i prva dama Olena Zelenska boraviće u poseti Kanadi od 9. do 11. septembra. Poseta će skrenuti pažnju na kontinuirano liderstvo Kanade u podršci Ukrajini, i naglasiće našu nepokolebljivu posvećenost pravednom i trajnom miru - rekao je Karni, prenosi Ukrinform. Kako je saopšteno, Zelenski će sa suprugom prisustvovati događajima u Kalgariju, Torontu i Nort Beju.

- Program posete biće fokusiran na zajedničke kanadsko-ukrajinske prioritete, uključujući produbljivanje odbrambene, ekonomske i energetske saradnje- navodi se u saopštenju kabineta kanadskog premijera. Zelenski će tokom boravka u Kanadi učestvovati na sastanku kanadske vlade.

Ukrajinski predsednik je poslednji put posetio Kanadu u decembru prošle godine, na putu za Sjedinjene Američke Države, dok je aktuelni premijer Kanade, Mark Karni, boravio u Ukrajini u avgustu iste godine.

(Tanjug)