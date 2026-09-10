Svet

ZELENSKI U TRODNEVNOJ POSETI KANADI: Fokus na jačanju odbrambene i ekonomske saradnje

V.N.

10. 09. 2026. u 08:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski stigao je u trodnevnu posetu Kanadi, saopšteno je danas iz kabineta kanadskog premijera Marka Karnija.

ЗЕЛЕНСКИ У ТРОДНЕВНОЈ ПОСЕТИ КАНАДИ: Фокус на јачању одбрамбене и економске сарадње

Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

 - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i prva dama Olena Zelenska boraviće u poseti Kanadi od 9. do 11. septembra. Poseta će skrenuti pažnju na kontinuirano liderstvo Kanade u podršci Ukrajini, i naglasiće našu nepokolebljivu posvećenost pravednom i trajnom miru - rekao je Karni, prenosi Ukrinform. Kako je saopšteno, Zelenski će sa suprugom prisustvovati događajima u Kalgariju, Torontu i Nort Beju.

 - Program posete biće fokusiran na zajedničke kanadsko-ukrajinske prioritete, uključujući produbljivanje odbrambene, ekonomske i energetske saradnje- navodi se u saopštenju kabineta kanadskog premijera. Zelenski će tokom boravka u Kanadi učestvovati na sastanku kanadske vlade.

Ukrajinski predsednik je poslednji put posetio Kanadu u decembru prošle godine, na putu za Sjedinjene Američke Države, dok je aktuelni premijer Kanade, Mark Karni, boravio u Ukrajini u avgustu iste godine.

(Tanjug)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu