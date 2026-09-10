FSB RAZOTKRIO UKRAJINSKOG AGENTA U MOSKVI: Meta bio britanski ambasador?
FEDERALNA služba bezbednosti (FSB) Rusije uhapsila je bivšeg radnika obezbeđenja britanske ambasade, za koga tvrdi da je agent Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) koji je prikupljao podatke o britanskim diplomatama, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a Rusije.
- Federalna služba bezbednosti je tokom kontraobaveštajnih aktivnosti razotkrila agenta Službe bezbednosti Ukrajine, državljanina Ruske Federacije rođenog 1981. godine, koji je bio zaposlen u organizaciji zaduženoj za obezbeđenje ambasade Velike Britanije u Moskvi - navodi se u saopštenju, prenosi TASS.
On je priveden, a protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog veleizdaje.
-Dokazano je da je ovaj državljanin Rusije, po nalogu ukrajinskog blogera D. N. Karpenka (pseudonim 'Apostol Dmitrij'), prikupljao informacije o zaposlenima u pomenutom diplomatskom predstavništvu: njihove lične podatke i fotografije, adrese stanovanja, informacije o vozilima koja koriste, njihovim sastancima i putovanjima, kao i o sistemu bezbednosti samog predstavništva i događajima koji se u njemu organizuju- saopštio je FSB.
Ruska tajna služba tvrdi da je Kijev planirao da iskoristi ove podatke „kako bi pripremio i izveo diverzantsko-terorističke napade na šefa britanske diplomatske misije i druge diplomate, sa namerom da potom okrivi rusku stranu za te napade.
Cilj je bio, prema FSB-u, da se Velika Britanija direktno uvuče u oružani sukob sa Ruskom Federacijom, da se obezbede dodatne isporuke londonskog naoružanja i vojne opreme Ukrajini, kao i da se pojača pritisak sankcijama na Rusiju.
(Tanjug)
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