FSB RAZOTKRIO UKRAJINSKOG AGENTA U MOSKVI: Meta bio britanski ambasador?

FEDERALNA služba bezbednosti (FSB) Rusije uhapsila je bivšeg radnika obezbeđenja britanske ambasade, za koga tvrdi da je agent Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) koji je prikupljao podatke o britanskim diplomatama, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a Rusije.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Federalna služba bezbednosti je tokom kontraobaveštajnih aktivnosti razotkrila agenta Službe bezbednosti Ukrajine, državljanina Ruske Federacije rođenog 1981. godine, koji je bio zaposlen u organizaciji zaduženoj za obezbeđenje ambasade Velike Britanije u Moskvi - navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

On je priveden, a protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog veleizdaje.

-Dokazano je da je ovaj državljanin Rusije, po nalogu ukrajinskog blogera D. N. Karpenka (pseudonim 'Apostol Dmitrij'), prikupljao informacije o zaposlenima u pomenutom diplomatskom predstavništvu: njihove lične podatke i fotografije, adrese stanovanja, informacije o vozilima koja koriste, njihovim sastancima i putovanjima, kao i o sistemu bezbednosti samog predstavništva i događajima koji se u njemu organizuju- saopštio je FSB.

Ruska tajna služba tvrdi da je Kijev planirao da iskoristi ove podatke „kako bi pripremio i izveo diverzantsko-terorističke napade na šefa britanske diplomatske misije i druge diplomate, sa namerom da potom okrivi rusku stranu za te napade.

Cilj je bio, prema FSB-u, da se Velika Britanija direktno uvuče u oružani sukob sa Ruskom Federacijom, da se obezbede dodatne isporuke londonskog naoružanja i vojne opreme Ukrajini, kao i da se pojača pritisak sankcijama na Rusiju.

(Tanjug)