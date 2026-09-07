RUSIJA NIJE ZAINTERESOVANA ZA MIR Kalas: Evropa mora da bude spremna da odgovori na nove ruske provokacije

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da Evropa mora da bude spremna na nove ruske provokacije i ojača kapacitete za odgovor na hibridne pretnje.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

-Moramo da ojačamo našu odbranu, zaštitimo demokratije od spoljnog mešanja i hibridnih pretnji i obezbedimo da Evropa ima kapacitet i odlučnost da deluje kada je to potrebno, rekla je Kalas, koja je razgovarala sa litvanskim premijerom Mindaugasom Sinkevičijusom o prioritetima budućeg predsedavanja Litvanije Savetom EU, objavljeno je na sajtu Evropske unije.

Ona je upozorila na sve otvorenije i neodgovornije hibridne napade Rusije i ocenila da, uoči izbora za Državnu dumu, treba očekivati nove provokacije na evropskom tlu.

-Verovatno ćemo videti još napada, poput onog u Lajpcigu, i moramo da budemo spremni da odgovorimo, rekla je Kalas.

Prema njenim rečima, Litvanija je jedna od članica EU koje su najviše izložene napadima, uključujući povrede vazdušnog prostora, kampanje dezinformisanja i sabotaže.

Ona je istakla da iskustvo Litvanije treba da doprinese oblikovanju zajedničkog odgovora EU.

Kalas je ocenila da strategija EU za suprotstavljanje hibridnim pretnjama, kao i akcioni plan za dronove i borbu protiv njih, moraju da obezbede praktičnu zaštitu, dok iskustvo Ukrajine sa ratišta može pomoći u razvoju potrebnih kapaciteta, saopštila je EU.

Govoreći o situaciji na granici sa Belorusijom, Kalas je optužila predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka da je od Belorusije napravio "platformu za ruski rat" i da koristi ilegalne migracije kao oružje protiv evropskih suseda.

Ona je navela da postoje snažne indicije da Minsk pruža podršku aktivnostima krijumčara.

Kalas je najavila da će sutra posetiti granični prelaz Padvarionis i istakla da je bezbednost litvanske granice zajednička evropska odgovornost.

Pozvala je na ubrzavanje inicijative za nadzor istočnog krila uz blisku saradnju sa NATO-om, kao i na nastavak pritiska na Rusiju putem sankcija.

Ona je zahvalila Litvaniji na snažnoj podršci Ukrajini i ocenila da rat postaje sve brutalniji i razorniji.

Prema njenim rečima, EU je kroz kredit za podršku Ukrajini do sada isplatila 8,47 milijardi evra, dok je odobreno još 6,1 milijarda evra, između ostalog i za protivvazdušnu odbranu.

-Veća podrška Ukrajini i veći pritisak na Moskvu najbrži su put ka okončanju ovog rata, rekla je Kalas, dodajući da EU priprema i dosad najobuhvatniji paket sankcija.

Kalas je pohvalila Litvaniju zbog izdvajanja više od pet odsto BDP-a za odbranu i istakla da je snažan fokus na bezbednosti i odbrani među prioritetima budućeg litvanskog predsedavanja Savetom EU posebno važan u trenutnim okolnostima.

Govoreći o proširenju EU, ona je ocenila da je prijem novih članica "strateško ulaganje u bezbednost i prosperitet Evrope".

Naš cilj treba da ostane da tokom ovog mandata dočekamo nove članice. Kandidati moraju da sprovedu reforme, ali i Evropa mora da ispuni svoja obećanja", rekla je Kalas.

Ona je naglasila i da novi dugoročni budžet EU mora da odgovara evropskim ambicijama, uključujući odgovarajuće finansiranje spoljne i bezbednosne politike i diplomatske mreže.

-Litvanija dobro zna cenu slobode. Zajedno moramo da obezbedimo da Evropa ima odlučnost, resurse i kapacitete da se odbrani, poručila je Kalas.

RUSIJA NIJE ZAINTERESOVANA ZA MIR

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da Rusija nije zainteresovana za mir.

-Rusija zapravo nije zainteresovana za mir, naprotiv. Gubeći inicijativu, oni bombarduju civile. Trenutno ne vidimo da je Rusija zaista zainteresovana za mir, jer nije napravila nijedan ustupak koji bi mogla da napravi, rekla je Kalas novinarima u Litvniji, prenosi portal Irt.lt.

Ona je to izjavila nakon što su američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner tokom vikenda posetili Moskvu i Kijev.

-Drago mi je što je specijalni izaslanik prvi put posetio i Kijev. Za Ukrajince je to značilo tri dana bez bombardovanja civila. Mislim da je to pozitivan aspekt ove posete, rekla je Kalas.

Vitkof i Kušner sastali su se tokom vikenda sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, obnavljajući napore da se okončaju borbe.

Pregovori su i dalje u zastoju zbog pitanja Donbasa, koji Rusija ne kontroliše u potpunosti, ali zahteva da bude obuhvaćen mirovnim sporazumom, navodi portal.

Kalas je upozorila i na evropske političke stranke koje, kako je navela, ne prepoznaju pretnje koje dolaze iz Rusije, a koje u poslednje vreme jačaju svoje pozicije.

Ona je to rekla nakon što je nemačka krajnje desničarska stranka "Alternativa za Nemačku" (AfD) juče ostvarila pobedu na regionalnim izborima, navodi portal.

Kalas je nakon sastanka sa litvanskim premijerom Mindaugasom Sinkevičijusom upozorila da se sabotaže i druge pretnje približavaju Evropi.

-Istovremeno, stranke koje su na neki način slepe za ovu pretnju i govore da ne bi trebalo ništa da preduzimamo jer to nije naš problem, jačaju svoje pozicije, rekla je ona.

Kalas je istakla da je zato jednostavno plaši da Evropljani ne učine sve da odvrate pretnje.

-Ali, naravno, sami građani Nemačke, kao građani demokratske zemlje, moraju da donesu svoje odluke, dodala je ona.

AfD je juče ostvarila ubedljivu pobedu na regionalnim izborima, ali joj je nedostajalo dovoljno mandata da formira prvu pokrajinsku vladu krajnje desnice u Nemačkoj od Drugog svetskog rata.

Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda sastao se ranije danas sa Kalas, sa kojom je razgovarao o prioritetima litvanskog predsedavanja Savetom EU, novom višegodišnjem finansijskom okviru EU i podršci Ukrajini.

Predsedništvo Litvanije saopštilo je da je Nauseda, govoreći o predstojećim pregovorima o višegodišnjem budžetu EU naglasio potrebu da se obezbedi dovoljno sredstava za bezbednost i odbranu, vojnu mobilnost, otpornost kritične infrastrukture, konkurentnost i podršku Ukrajini.

Prema njegovim rečima, posebnu pažnju treba posvetiti istočnim regionima EU koji se graniče sa Rusijom i Belorusijom, kao i izazovima koje predstavljaju hibridne pretnje.

Govoreći o Ukrajini, Nauseda je istakao da evropsku podršku treba pojačati, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane, borbe protiv dronova i energetske otpornosti.

Razgovarano je i o usmeravanju preostalih sredstava iz Evropskog mirovnog instrumenta za Ukrajinu, kao i o većem doprinosu država članica odbrani Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Nauseda je, takođe, pozvao na održavanje maksimalnog pritiska na Rusiju i Belorusiju, nastavak postojećih sankcija, usvajanje 22. paketa sankcija i ubrzanje donošenja novih mera usmerenih protiv ruskog energetskog, finansijskog i vojno-industrijskog sektora.

Na sastanku je bilo reči i o proširenju EU.

Nauseda je istakao potrebu za ubrzanjem pristupnog procesa Ukrajine i Moldavije, kao i nastavkom napretka zemalja Zapadnog Balkana ka članstvu u EU.

Litvanija će u prvoj polovini naredne godine predsedavati Savetom EU.

Prema Nausedinim rečima, tokom tog perioda najveća pažnja biće posvećena evropskoj bezbednosti i odbrani, proširenju EU, konkurentnosti, unutrašnjoj bezbednosti i društvenoj otpornosti.

Tanjug

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