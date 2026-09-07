AFRIČKI GIGANT POKAZAO ZUBE: Objavljen snimak koji je zaledio rivale — Evo zašto su ove podmornice nepobedive! (VIDEO)
ALŽIRSKI državni mediji objavili su retke snimke mornaričkog osoblja koje oprema jednu od alžirskih podmornica klase Kilo, koja se oprema i deluje u Sredozemnom moru, i ispaljuje krstareću raketu.
Brodovi već dugo pružaju najmoćnije mogućnosti podvodnog ratovanja u Africi ili arapskom svetu i u mnogim aspektima čine okosnicu pomorskih borbenih sposobnosti zemlje zbog relativno ograničenih mogućnosti alžirske površinske flote. Alžir je nabavio svoje prve dve podmornice klase Kilo krajem 1980-ih, a potom je kupio dva teška poboljšana broda klase Kilo koji su isporučeni 2010. godine, a zatim još jedan par isporučen 2018. godine.
Centralna snaga klase Kilo je njena prikrivenost. Klasa je dizajnirana oko zahteva za delovanje blizu neprijateljskih obala i u relativno plitkim vodama, gde konvencionalna podmornica može da iskoristi akustične uslove, karakteristike morskog dna i ograničene pristupe kako bi sakrila svoj položaj. Trup u obliku suze, materijali za prigušivanje zvuka i opsežne mere za smanjenje buke mašina daju poboljšanom Kilu posebno nizak akustični potpis. Klasa je shodno tome dobila zapadni naziv „Crna rupa“, što odražava njenu reputaciju izuzetno teškog otkrivanja kada radi na baterije.
Alžir poseduje prostranu mediteransku obalu i nalazi se nasuprot nekoliko strateški važnih pomorskih prilaza južnoj Evropi. Zapad koji bi pokušao da upravlja površinskim borbenim brodovima blizu alžirske obale stoga bi morao da uzme u obzir mogućnost skrivenih podmornica koje deluju ispred ili oko glavnih pomorskih baza. Dizel-električna podmornica ne mora da se izlaže da bi održala stalnu pretnju: može ostati potopljena i oslanjati se na baterije dok čeka povoljne uslove za napad. Brodovi tako pružaju asimetričnu mogućnost suprotstavljanja većim mornaricama, dopunjujući opsežna ulaganja Alžira u mobilne sisteme krstarećih raketa, kao i u borbene avione sa velikim dometom i naprednim protivbrodskim raketnim mogućnostima.
Sposobnost alžirskih podmornica da lansiraju krstareće rakete za kopneni napad pruža neprocenjivu mogućnost odmazde protiv ciljeva širom većeg dela Evrope, dopunjujući napredne mogućnosti kopnenih raketnih napada njihove lovačke flote za odvraćanje mogućeg zapadnog napada. Dopunjujući raketne mogućnosti brodova, svaki poboljšani Kilo je opremljen sa šest torpednih cevi od 533 mm i može da nosi do 18 torpeda ili, alternativno, mina. Ova kombinacija pruža značajne mogućnosti za borbu protiv površinskih i podmorničkih ratnih dejstava, dok velike cevi od 533 mm omogućavaju upotrebu teškog oružja pogodnog za suzbijanje velikih površinskih borbenih brodova i podmornica. Ulaganja zemlje u vojnu modernizaciju u proteklih 15 godina u velikoj meri su oblikovana potrebom da se spreči sličan zapadni napad kao onaj pokrenut protiv susedne Libije 2011. godine, koji je zemlju ostavio trajno destabilizovanom.
Flota Kilo takođe ima koristi od dugogodišnjeg iskustva Alžira u upravljanju ovim tipom. Umesto da uvede potpuno novu porodicu podmornica, Alžir je progresivno proširio i modernizovao snage zasnovane na zajedničkoj lozi dizajna. Ovo pojednostavljuje obuku, održavanje i operativnu doktrinu, a istovremeno omogućava novijim brodovima da ugrade značajno poboljšanu tehnologiju. Rezultat je sila u kojoj platforme iz sovjetskog doba i moderniji poboljšani Kilo mogu doprineti istoj široj arhitekturi podmorničkog ratovanja. Mnogo toga u vezi sa budućnošću flote ipak ostaje neizvesno, uključujući i to da li će zemlja nabaviti naprednije kineske podmornice tokom 2020-ih kako bi na kraju zamenila ruske brodove, i da li bi mogla da pokuša da integriše nove ruske hipersonične krstareće rakete „Cirkon“ na brodove.
militarywatchmagazine.com
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