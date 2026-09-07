AFRIČKI GIGANT POKAZAO ZUBE: Objavljen snimak koji je zaledio rivale — Evo zašto su ove podmornice nepobedive! (VIDEO)

BBROJKE je dao gradski zavod za statistiku, na osnovu matične službe, ali se on daleko razlikuje od rezultata popisa koji je sproveo Nacionalni statistički zavod krajem januara 2026. godine. To znači da je populaciju beskućnika u glavnom gradu teško definisati. Jer, kako se podaci računaju po registraciji fiktivnih prebivališta zaključno sa decembrom 2025. godine Rim ih je imao 40.383, a to znači da 1 procenat stanovništva grada ima fiktivu adresu, žive na ulicama ili u sirotinjskim naseljima, ili u nezakonitim naseljima.