STRAVIČNO UPOZORENJE SLOVAČKOG PREMIJERA Fico: Imam samo jednu želju – da nemačke vlasti ne zarate sa Rusijom
REZULTATI lokalnih izbora u Nemačkoj ne treba da dovedu do želje za pokretanjem oružanog sukoba sa Rusijom kako bi vladajuća stranka mogla da prikrije svoj poraz, izjavio je slovački premijer Robert Fico na Fejsbuku.
-Imam samo jednu želju: da rezultati regionalnih izbora u Nemačkoj ne dovedu do predloga za rat sa Rusijom kao jedinog načina da se prikrije poraz vladajućih stranaka. Jer, kako kaže stara izreka, Nemačka ne pravi male greške, ocenio je Fico.
Slovački premijer je pozvao da se događaji ne posmatraju kao „kraj demokratije ili nešto užasno“.
-Generalno, ako vladajuće stranke ne uspeju da se bore protiv ilegalnih migracija, pokažu ratobornost, podrže ratove i odbiju da priznaju preteći uticaj evropske klimatske politike na konkurentnost, one gube i bivaju zamenjene drugim strankama koje nude rešenja koja su često jednostavna, ali ipak rešenja, naglasio je Fico.
Prema preliminarnim rezultatima izbora za parlament pokrajine Saksonija-Anhalt, AfD je osvojila 43,8 odsto glasova. Ovo je najbolji rezultat koji je neka stranka ikada postigla na izborima za državni parlament, ali nije obezbedio apsolutnu većinu.
Kancelar Fridrih Merc rekao je da je njegova stranka CDU „potresena iz temelja“. „Ne možemo se jednostavno vratiti na status kvo – ni ja ni savezna vlada“, rekao je Merc. Prema njegovom mišljenju, došlo je do „tektonskog pomeranja u njihovom stranačkom sistemu“.
sputnikportal.rs
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