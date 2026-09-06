Svet

VIŠE POŽARA AKTIVNO U REPUBLICI SRPSKOJ: Najteža situacija na području Bileće

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 17:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠE požara aktivno je na teritoriji Republike Srpske, pri čemu je najteža situacija u selima na području Bileće, Gacka i Trebinja, javlja RTRS.

ВИШЕ ПОЖАРА АКТИВНО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: Најтежа ситуација на подручју Билеће

Unsplash/Ilustracija

Situacija je posebno teška na području Bileće, gde je u rejonu sela Korita aktivan veliki požar.

-Bilećki vatrogasci gase požar na području sela Korita, koji se proširio na sve strane prema zaseocima Hodžići, Doluše i Brestice, a situacija je teška, naveo je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.

Radmilović je dodao da su vatrogasci tokom noći odbranili kuće u selu Brestice, dok danas gase požar na području Hodžića, kao i na putnoj komunikaciji između sela Korita i Brestice.

-Iz pravca Cernice dolazi požar, situacija je teška, sve raspoložive snage su na terenu, devet vatrogasnih vozila, a gori trava i nisko rastinje, istakao je on.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović rekao je da su na području Gacka požari aktivni u selima Kazanci, na području brda Dobreljica, gde se vatra spušta prema selu Gareva, kao i požari u selima Ključ, Zagradci i Cernica.

-Stambeni objekti i imovina stanovništva nisu trenutno ugroženi, vatrogasci su na terenu, a noćas smo bili u selima Zagradci i Brestice na bilećkom području. Danima smo u selu Kazanci, tamo smo stabilizovali situaciju, mada nam trenutni smer vjetra ne odgovara, jer se sa brda požar opet vraća prema selu. Požar u selu Ključ je pod kontrolom, istakao je Rudović.

RTRS navodi da je stanje na svim požarištima na području grada Trebinja stabilno, da je noć protekla mirno, bez novih problema i širenja požara.

Iz Štaba za vanredne situacije grada Trebinja saopšteno je da su trenutno organizovana dežurstva na požarištima u Trebinjskim brdima, na području sela Grabovice i Poljice, kao i da se situacija i dalje kontinuirano prati.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ISPLIVALA JAVNA TAJNA ZAPADA Korupcija kao poslovni model: Zašto ukrajinski neuspešni izvođači radova dobijaju nove ugovore
Svet

0 0

ISPLIVALA JAVNA TAJNA ZAPADA Korupcija kao poslovni model: Zašto ukrajinski neuspešni izvođači radova dobijaju nove ugovore

NjUJORK tajms, pozivajući se na poverljive revizije Državne službe za reviziju i odeljenja za internu reviziju takozvanog Ministarstva odbrane Ukrajine, objavio je da je sedam od 10 najvećih vojnih izvođača radova u zemlji dobilo nove porudžbine uprkos otvorenim krivičnim istragama o prevari, neuspešnim prethodnim poslovima ili hapšenjima rukovodilaca zbog korupcije.

06. 09. 2026. u 16:40

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"