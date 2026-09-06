VIŠE POŽARA AKTIVNO U REPUBLICI SRPSKOJ: Najteža situacija na području Bileće

VIŠE požara aktivno je na teritoriji Republike Srpske, pri čemu je najteža situacija u selima na području Bileće, Gacka i Trebinja, javlja RTRS.

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Situacija je posebno teška na području Bileće, gde je u rejonu sela Korita aktivan veliki požar.

-Bilećki vatrogasci gase požar na području sela Korita, koji se proširio na sve strane prema zaseocima Hodžići, Doluše i Brestice, a situacija je teška, naveo je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.

Radmilović je dodao da su vatrogasci tokom noći odbranili kuće u selu Brestice, dok danas gase požar na području Hodžića, kao i na putnoj komunikaciji između sela Korita i Brestice.

-Iz pravca Cernice dolazi požar, situacija je teška, sve raspoložive snage su na terenu, devet vatrogasnih vozila, a gori trava i nisko rastinje, istakao je on.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović rekao je da su na području Gacka požari aktivni u selima Kazanci, na području brda Dobreljica, gde se vatra spušta prema selu Gareva, kao i požari u selima Ključ, Zagradci i Cernica.

-Stambeni objekti i imovina stanovništva nisu trenutno ugroženi, vatrogasci su na terenu, a noćas smo bili u selima Zagradci i Brestice na bilećkom području. Danima smo u selu Kazanci, tamo smo stabilizovali situaciju, mada nam trenutni smer vjetra ne odgovara, jer se sa brda požar opet vraća prema selu. Požar u selu Ključ je pod kontrolom, istakao je Rudović.

RTRS navodi da je stanje na svim požarištima na području grada Trebinja stabilno, da je noć protekla mirno, bez novih problema i širenja požara.

Iz Štaba za vanredne situacije grada Trebinja saopšteno je da su trenutno organizovana dežurstva na požarištima u Trebinjskim brdima, na području sela Grabovice i Poljice, kao i da se situacija i dalje kontinuirano prati.

Tanjug

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