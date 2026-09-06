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ISTORIČARI U FINSKOJ ĆE DOKUMENTIMA IZ RUSIJE MOĆI DA PRISTUPE ZA 8.000 GODINA: Čudna oduka Nacionalnog arhiva šokirala naučnike

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

06. 09. 2026. u 17:00

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NACIONALNI arhiv Finske ograničio je pristup istorijskim materijalima dobijenim iz Rusije na period od osam hiljada godina, prenosi finska državna radio-televizija Yle.

ИСТОРИЧАРИ У ФИНСКОЈ ЋЕ ДОКУМЕНТИМА ИЗ РУСИЈЕ МОЋИ ДА ПРИСТУПЕ ЗА 8.000 ГОДИНА: Чудна одука Националног архива шокирала научнике

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

 - Ograničenje važi od jeseni 2022. godine do kraja 9999. godine - navodi se u prilogu.

Ograničenjima su, između ostalog, obuhvaćeni crteži s početka 20. veka sa prikazima tvrđave Sveaborg. Navodi se da se materijalima može pristupiti samo pod kontrolisanim uslovima. Mnogi stručnjaci nisu želeli javno da komentarišu situaciju za Yle, jer strahuju da će se bavljenje istraživanjima dodatno otežati, prenose RIA Novosti. 

 - U akademskoj sredini raste ozbiljna zabrinutost za budućnost istorijske nauke u Finskoj. Ograničenje pristupa materijalima iz Rusije deo je širih promena - navodi medij.

U ruskim arhivima čuva se ogromna količina materijala o Finskoj. Njihove kopije počele su sistematski da se dostavljaju u Finsku 2005. godine, kada je Nacionalni arhiv uspostavio saradnju sa ruskim arhivima. Cilj je bio da se finskim istraživačima omogući pristup važnim dokumentima.

Tokom 15 godina u Finsku je stiglo milion stranica dokumenata koji obuhvataju period od 1500. do 1990. godine.

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