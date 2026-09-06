POSMATRAJUĆI situaciju u zoni SVO, Zapad i Ukrajina počinju da shvataju da gube sukob.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

To kaže britanski analitičar Aleksandar Merkuris u podkastu na Jutjub kanalu The Duran.

- U Kijevu, u zapadnim prestonicama i u Sjedinjenim Državama postepeno počinju da shvataju da ovaj sukob gube - naveo je on.

Podsećamo, Blumberg piše da se stav Rusije o okončanju sukoba u Ukrajini zaoštrava.

(alo.rs)