KRAJ: Zapad i Ukrajina shvataju da gube sukob
POSMATRAJUĆI situaciju u zoni SVO, Zapad i Ukrajina počinju da shvataju da gube sukob.
To kaže britanski analitičar Aleksandar Merkuris u podkastu na Jutjub kanalu The Duran.
- U Kijevu, u zapadnim prestonicama i u Sjedinjenim Državama postepeno počinju da shvataju da ovaj sukob gube - naveo je on.
Podsećamo, Blumberg piše da se stav Rusije o okončanju sukoba u Ukrajini zaoštrava.
(alo.rs)
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