Svet

KRAJ: Zapad i Ukrajina shvataju da gube sukob

Novosti online

06. 09. 2026. u 17:17

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POSMATRAJUĆI situaciju u zoni SVO, Zapad i Ukrajina počinju da shvataju da gube sukob.

КРАЈ: Запад и Украјина схватају да губе сукоб

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

To kaže britanski analitičar Aleksandar Merkuris u podkastu na Jutjub kanalu The Duran.

- U Kijevu, u zapadnim prestonicama i u Sjedinjenim Državama postepeno počinju da shvataju da ovaj sukob gube - naveo je on.

Podsećamo, Blumberg piše da se stav Rusije o okončanju sukoba u Ukrajini zaoštrava.

(alo.rs)

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