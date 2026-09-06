Svet

RATNI DOPISNIK OTKRIO: Ukrajina poligon za testiranje veštačke inteligencije u borbenim situacijama

Novosti online

06. 09. 2026. u 17:35

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UKRAJINA je postala poligon za zapadne zemlje, gde testiraju tehnologije veštačke inteligencije u borbenim situacijama.

РАТНИ ДОПИСНИК ОТКРИО: Украјина полигон за тестирање вештачке интелигенције у борбеним ситуацијама

Foto: AI/Grok

O tome je pisao ratni dopisnik Aleksandar Koc u članku za kp.ru.

- Moramo da se borimo ne samo oružjem, novcem i tehnologijom celog NATO-a, već i neljudskim 'ratnim mozgovima' koji sada u velikoj meri kontrolišu ukrajinsku vojsku - rekao je on.

(alo.rs)

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