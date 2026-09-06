VULKAN ANAK KRAKATAU IZAZVAO OPŠTI KOLAPS: Više od 300 letova otkazano, 150.000 ljudi zarobljeno na aerodromu, škole zatvorene (FOTO)

NAJVEĆI međunarodni aerodrom u Indoneziji, Sukarno-Hata u Džakarti, nekoliko puta je produžio obustavu rada tokom nedelje, što je dovelo do otkazivanja najmanje 301 leta (uključujući 58 međunarodnih linija) i ostavilo na desetine hiljada putnika zarobljenih na terminalu nakon erupcije vulkana Anak Krakatau.

Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia via AP

Vulkan Anak Krakatau, koji se nalazi između Jave i Sumatre, eruptirao je kasno u petak, a pepeo je otkriven na aerodromu rano u nedelju, saopštilo je ministarstvo saobraćaja.

Meteorološka agencija BMKG objavila je da je vulkanski pepeo dostigao visinu od čak 6.000 metara iznad ostrva Java, dok je iznad Sumatre i pojedinih delova provincije Banten dosegao visinu od čak 15.000 metara.

Operater aerodroma izjavio je da su putnici obezbeđeni hranom i pićem, kao i prevoz autobusom do hotelskog smeštaja u koordinaciji sa avio-kompanijama.

AP Photo/Wauntara

Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama (BNPB) saopštila je da će u nedelju pokrenuti operaciju modifikacije vremena, uključujući i zasejavanje oblaka, kako bi se izazvala kiša i očistio vazduh od vulkanskog pepela.

- Ako bude padala dovoljno jako kiša, vulkanski pepeo koji nam remeti svakodnevni život od juče i danas biće brzo spran - rekao je šef BNPB na konferenciji za novinare.

Agencija je pozvala javnost "da ostanu mirni i budu u pripravnosti".

- U slučaju padavine pepela, savetujemo da se nose maske i zaštita za oči, smanje aktivnosti na otvorenom, pokriju izvori vode i budu oprezni prilikom vožnje, jer vulkanski pepeo može da smanji vidljivost - saopštio je portparol Berton Pandžaitan.

AP Photo/Dziki Oktomauliyadi

Otkazana nastava u školama, ribari otkazali izlete

Trajekti u Sunda moreuzu rade normalno, saopštilo je ministarstvo saobraćaja, pozivajući da ostanu oprezni zbog vulkanskih opasnosti, uključujući vulkanski pepeo i druge materijale.

Nekoliko škola je otkazalo nastavu u subotu nakon što su učenici prijavili iritacije oka zbog pepela, dok su ribari otkazali izlete, prenosili su lokalni mediji.

Badan Geologi via AP

Oko 850 km od Anak Krakataua, vulkan Semeru u Istočnoj Javi takođe je eruptirao u nedelju, izbacujući stub pepela 1 km iznad vrha, saopštila je agencija za praćenje vulkana.

Agencija je apelovala na stanovnike i turiste da drže rastojanje od najmanje 5 kilometara i upozorila na rizik od oblaka vrućeg pepela i reke lave do 17 kilometara od vrha.

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Pet aktivnih vulkana na nivou uzbune 3

Anak Krakatau je na nivou uzbune 3 koji važi za drugi najviši nivo još od 2. jula.

Semeru je takođe bio na trećem nivou, kao i tri druga vulkana: Merapi, Levotobi Laki-laki i Sinabung.

Prema saopštenju zvaničnika trenutno ne postoji neposredna opasnost od cunamija.

Podsetimo, 2018. godine cunami koji je izazvan erupcijama Anak Krakataua usmrtio je više od 400 ljudi na Javi i Sumatri.

(Rojters)

