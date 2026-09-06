VULKAN ANAK KRAKATAU IZAZVAO OPŠTI KOLAPS: Više od 300 letova otkazano, 150.000 ljudi zarobljeno na aerodromu, škole zatvorene (FOTO)
NAJVEĆI međunarodni aerodrom u Indoneziji, Sukarno-Hata u Džakarti, nekoliko puta je produžio obustavu rada tokom nedelje, što je dovelo do otkazivanja najmanje 301 leta (uključujući 58 međunarodnih linija) i ostavilo na desetine hiljada putnika zarobljenih na terminalu nakon erupcije vulkana Anak Krakatau.
Vulkan Anak Krakatau, koji se nalazi između Jave i Sumatre, eruptirao je kasno u petak, a pepeo je otkriven na aerodromu rano u nedelju, saopštilo je ministarstvo saobraćaja.
Meteorološka agencija BMKG objavila je da je vulkanski pepeo dostigao visinu od čak 6.000 metara iznad ostrva Java, dok je iznad Sumatre i pojedinih delova provincije Banten dosegao visinu od čak 15.000 metara.
Operater aerodroma izjavio je da su putnici obezbeđeni hranom i pićem, kao i prevoz autobusom do hotelskog smeštaja u koordinaciji sa avio-kompanijama.
Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama (BNPB) saopštila je da će u nedelju pokrenuti operaciju modifikacije vremena, uključujući i zasejavanje oblaka, kako bi se izazvala kiša i očistio vazduh od vulkanskog pepela.
- Ako bude padala dovoljno jako kiša, vulkanski pepeo koji nam remeti svakodnevni život od juče i danas biće brzo spran - rekao je šef BNPB na konferenciji za novinare.
Agencija je pozvala javnost "da ostanu mirni i budu u pripravnosti".
- U slučaju padavine pepela, savetujemo da se nose maske i zaštita za oči, smanje aktivnosti na otvorenom, pokriju izvori vode i budu oprezni prilikom vožnje, jer vulkanski pepeo može da smanji vidljivost - saopštio je portparol Berton Pandžaitan.
Otkazana nastava u školama, ribari otkazali izlete
Trajekti u Sunda moreuzu rade normalno, saopštilo je ministarstvo saobraćaja, pozivajući da ostanu oprezni zbog vulkanskih opasnosti, uključujući vulkanski pepeo i druge materijale.
Nekoliko škola je otkazalo nastavu u subotu nakon što su učenici prijavili iritacije oka zbog pepela, dok su ribari otkazali izlete, prenosili su lokalni mediji.
Oko 850 km od Anak Krakataua, vulkan Semeru u Istočnoj Javi takođe je eruptirao u nedelju, izbacujući stub pepela 1 km iznad vrha, saopštila je agencija za praćenje vulkana.
Agencija je apelovala na stanovnike i turiste da drže rastojanje od najmanje 5 kilometara i upozorila na rizik od oblaka vrućeg pepela i reke lave do 17 kilometara od vrha.
Pet aktivnih vulkana na nivou uzbune 3
Anak Krakatau je na nivou uzbune 3 koji važi za drugi najviši nivo još od 2. jula.
Semeru je takođe bio na trećem nivou, kao i tri druga vulkana: Merapi, Levotobi Laki-laki i Sinabung.
Prema saopštenju zvaničnika trenutno ne postoji neposredna opasnost od cunamija.
Podsetimo, 2018. godine cunami koji je izazvan erupcijama Anak Krakataua usmrtio je više od 400 ljudi na Javi i Sumatri.
(Rojters)
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