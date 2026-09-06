ISPISALI SMO ISTORIJU! Zigmund: Prva pobeda AfD na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, rekordna izlaznost

ISPISALI smo istoriju u ovoj pokrajini, izjavio je danas vodeći kandidat ekstremno desničarske Alternative za Nemačku (AfD) Ulrih Zigmund, nakon što je njegova stranka prvi put pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhalt i, prema projekciji, ostvarila rekordni rezultat pri rekordnoj izlaznosti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

On je dodao da "pruža ruku" svim drugim političkim snagama, ali samo onima koje su spremne da zajedno s njim sprovedu jasan politički zaokret, prenosi Dojče vele.

-Ono na šta sa mnom ne treba računati jeste odricanje od sopstvenih vrednosti zarad dolaska na vlast, izjavio je Zigmund.

U tom slučaju, prema njegovim rečima, ne bi bio spreman ni za koaliciju ni za manjinsku vladu.

Kopredsednica AfD-a Alis Vajdel ocenila je da je reč o "istorijskom rezultatu".

-Videćemo šta će nam još doneti ovo veče. Ovo je sasvim jasan mandat za sastavljanje vlade, navela je Vajdel.

Prema njenim rečima, najjača stranka uvek ima mandat da formira vladu.

-Naša ruka je uvek pružena, rekla je Vajdel, dodajući da pokrajinski ogranak stranke samostalno donosi odluke.

Izlaznost na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu iznosila je 80 odsto, prema podacima televizije ZDF.

AfD je danas ubedljivo pobedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, pošto je prema projekciji ARD-a, koju je izradio institut Infratest dimap, osvojila 44,5 odsto glasova.

AfD je tako ostvarila svoj najbolji rezultat na pokrajinskim izborima do sada i postala najjača politička snaga u pokrajinskom parlamentu, nakon što je na izborima 2021. dobila 20,8 odsto.

Daleko iza nje nalazi se CDU (Hrišćansko-demokratska unija Nemačke).

Stranka pokrajinskog premijera Svena Šulcea osvojila je istorijski niskih 18,5 odsto glasova.

To je veliki pad u poređenju sa pokrajinskim izborima 2021, na kojima je CDU, predvođena dugogodišnjim premijerom Rajnerom Hazelofom, ubedljivo pobedila sa 37,1 odsto glasova.

Prema projekciji, treća po snazi je Levica sa 9,5 odsto glasova, čime ostaje ispod svog dosad najlošijeg rezultata u Saksoniji-Anhaltu, koji je iznosio 11 odsto.

Slede Zeleni sa devet odsto, ispred SPD-a (Socijaldemokratska partija Nemačke), koja je osvojila osam odsto glasova.

Time se i SPD približava svom najlošijem rezultatu do sada. Na izborima 2021. osvojila je 8,4 odsto.

BSW (Savez Sara Vagenkneht - Razum i pravednost) je osvojio pet odsto glasova i još strepi kada je u pitanju ulazak u pokrajinski parlament, dok FDP (Stranka slobodnih demokrata ), prema projekciji, sa dva odsto nije prešla izborni prag.

Tanjug

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