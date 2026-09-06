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Hena Kurtagić u idealnoj postavi Evropskog prvenstva!

Vukašin Miljković

06. 09. 2026. u 21:33

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NAKON bronze koja joj je prva medalja u reprezentativnoj karijeri, Hena je dobila veliko priznanje pošto se našla u idealnoj postavi Evropskog prvenstva.

Хена Куртагић у идеалној постави Европског првенства!

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Drim tim Evropskog prvenstva predvodi Melisa Vargas koja je ponela i nagradu MVP-a čitavog prvenstva, kao što je bio slučaj i u Ligi nacija.

Za najboljeg tehničara odabrana je Alesija Oro, tandem primača čine Sila i Džebedžiogl, dok društvo Heni na mreži pravi čuvena Zehra Guneš.

Najbolji libero je Gizem Orge koja je odigrala fanatastično u polufinalu i finalu, a za najboljeg trener odabran je naravno, Danijele Santareli.

Heni Kurtagić je ovo prvo veliko individualno priznanje i osvojila ga je više nego zasluženo jer je tokom turnira upisala preko 30 poena iz bloka, daleko najviše u toj kategoriji.

Devojka rođena iz Novog Pazara ima samo 22 godine, predstavlja budućnost srpske odbojke i ako nastavi ovako da radi nebo je granica za sjajnu Henu.

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