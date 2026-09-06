Hena Kurtagić u idealnoj postavi Evropskog prvenstva!
NAKON bronze koja joj je prva medalja u reprezentativnoj karijeri, Hena je dobila veliko priznanje pošto se našla u idealnoj postavi Evropskog prvenstva.
Drim tim Evropskog prvenstva predvodi Melisa Vargas koja je ponela i nagradu MVP-a čitavog prvenstva, kao što je bio slučaj i u Ligi nacija.
Za najboljeg tehničara odabrana je Alesija Oro, tandem primača čine Sila i Džebedžiogl, dok društvo Heni na mreži pravi čuvena Zehra Guneš.
Najbolji libero je Gizem Orge koja je odigrala fanatastično u polufinalu i finalu, a za najboljeg trener odabran je naravno, Danijele Santareli.
Heni Kurtagić je ovo prvo veliko individualno priznanje i osvojila ga je više nego zasluženo jer je tokom turnira upisala preko 30 poena iz bloka, daleko najviše u toj kategoriji.
Devojka rođena iz Novog Pazara ima samo 22 godine, predstavlja budućnost srpske odbojke i ako nastavi ovako da radi nebo je granica za sjajnu Henu.
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