MILOMIR MARIĆ O GENERALU: Ratko Mladić u stranim novinama imao tretman najvećeg komandanta našeg doba

NOVINAR Milomir Marić podsetio je na Kurir TV da je Darko Mladić prvi put otkrio da su od njega tražili nekoliko puta da potpiše eutanaziju da ubiju generala Ratka Mladića i da su to tražili u trenucima kada je general dolazio sebi jer je pre toga imao nekoliko moždanih udara, pa se gubio i vraćao.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Međutim, u trenucima kada je bio pribran tražili su da i on potpiše eutanaziju. On to nije uradio. Ipak, najšokantnije je ono što je njegov sin tek sada mogao da kaže, a to su njegove rasprave sa lekarkom Haškog tribunala. On je nju pitao zašto mu ne daju antibiotike - rekao je Marić, pa je izneo kakav odogovor je dobio Darko Mladić od medicinskog radnika:

- Ona kaže da ne daju antibiotike jer postoji mogućnost da nepredviđeno preživi. To znači da su oni spremali njegovo ubistvo. Ratko Mladić je dobio tretman u očima naroda bolji nego od Slobodana Miloševića jer on nije na ovaj način iskreno ispraćen od strane građana Srbije. Ipak je Mladić čovek koji je stvorio Republiku Srpsku, on je vojno pobedio u ratu i držao je 75% teritorije BiH. Mladić je u političkim pregovorima izgubio sve što je osvojio. Mogu da zamislim kako se osećao kada je video kako u Dejtonu Slobodan Milošević drži čašu viskija.

Marić podseća na reputaciju koju je Mladić imao širom sveta kada je u pitanju njegova veština i sposobnost za komandovanjem vojske.

- On je u stranim novinama imao tretman najvećeg komandanta našeg doba. Tako je o njemu pisala zapadna štampa. Sa njime je razgovarao i Vesli Klark koji nas je kasnije bombardovao. Imamo snimke raznih razgovora, a u njima vidimo sa kakvim se poštovanjem odnose prema Mladiću kao najvećem komandantu našeg doba - kaže Marić.