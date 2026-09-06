Zvezdin biser nastavio tradiciju na Marakani: Nije mogao da sakrije šta je doživeo u derbiju!

Crveno-beli veliku budućnost vide u Mateju Gaštarovu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Decenijama unazad je praksa bila da igrač iz Severne Makedonije doživi slavu u crveno-belom dresu.

Igrama i borbenošću na Marakani su se dokazivali: Dragi Kanatlarovski, Darko Pančev Mitko Stojkovski i mnogi drugi asovi, a sada je red došao na Mateja Gaštarova.

Odigrao je mladi fudbaler rođen 2006. godine u Skoplju, bez greške u debitantskom nastupu na večitim derbijima i ostavio sasvim dobar utisak za jednog devetnaestogodišnjaka.

Imao je veliki izazov vezista crveno-belih da zaustavi napade Partizana na sredini terena i, kao bonus je, u potpunosti opravdao ukazano poverenje trenera Rijere.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nad njim je iznuđen penal u 27. minutu, koji je kapiten Ivanić pretvorio u gol za 2:1, ispostavilo se na kraju i pobedu šampiona nad najljućim rivalom.

"Naravno, kad se pobedi derbi nema ništa lepše od toga. Eto odigrali smo hrabro, motivisano, šta da kažem, stvarno sam srećan, moj prvi derbi. Imao sam ih i u omladincima, ali u odnosu na omladince, ovo nije ništa. Tako da hvala puno svima, navijačima, što su došli u tako velikom broju. Dali smo sve od sebe i na kraju dobili smo utakmicu"

Trener Rijera je izjavio da ne pravi razlike među igračima po godištu:

"Od mene treba svaki trening da se daje 100 posto. Treba da se zasluži da se igra", konstatovao je Gaštarov, sigurno jedan od najzaslužnijih za pobedu Zvezde u Večitom derbiju nad Partizanom.

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