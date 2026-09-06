STEFAN GUDELJ NAKON DERBIJA: "Brzo smo primili gol, ali igrali smo svoju igru i to nam se isplatilo"

JEDAN od debitanata na večitom derbiju, Stefan Gudelj, dao je svoje utiske nakon pobede Crvene zvezde rezultatom 2:1.

Foto: Facebook/crvenazvezdafk

Istakao je kako ovo bila teška utakmica, pogotovo zbog situacije u kojoj se klub nalazi i velikog pritiska nakon poraza od Plzenja.

- Teška utakmica za nas, posle perioda u Evropi gde nismo imali dobre rezultate, jako bitna pobeda za ekipu - započeo je talentovani fudbaler

Zatim se okrenuo na rani gol zaostatka i kako on nije poremetio ekipu koja je uspela brzo da se konsoliduje i okrene utakmicu.

- Primili smo gol u prvom minutu, počeli meč sa zaostatkaom, ali uspeli smo da preokrenemo utakmicu svoju korist, igrali smo svoju igru i to nam se isplatilo - jasan je bio za kraj Gudelj.