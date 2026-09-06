BOING IZLETEO SA PISTE I RAZNEO VOZILA U BLIZINI: Isplivali prvi detalji horora u Majamiju

PREKO 60 jedinica vatrogasno-spasilačke službe okruga Majami-Dejd nalazi se na mestu incidenta u kojem je avion preleteo kraj piste i udario u više vozila u blizini Međunarodnog aerodroma u Majamiju.

flightradar24/printscreen

Ekipe su po dolasku zatekle avion koji se zapalio usled nesreće, pri čemu su bili vidljivi veliki plamen i gust dim. Vatrogasci rade na gašenju požara i proceni stanja povređenih - navodi se u saopštenju.

#MDFR INCIDENT UPDATE #1: SEPT. 6 - 3:25 P.M.



Over 60 Miami-Dade Fire Rescue units are on scene of an incident involving a plane that overran a runway and struck multiple vehicles near Miami International Airport. Units arrived to find an airplane that had caught on fire as a… pic.twitter.com/T0JTFZTb3F — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) September 6, 2026

Kako smo pisali, teretni avion Boing 767 koji je saobraćao za Amazon Prime Air izleteo je u danas sa piste na Međunarodnom aerodromu u Majamiju, nakon čega su se pojavili veliki plamen i gust crni dim.