Saša Ilić nakon večitog derbija: "Ono što sam danas doživeo od sudije na "Marakani", to velikom klubu kao što je Zvezda ne treba"

CRVENA zvezda savladala je Partizan nakon preokreta u večitom derbiju rezultatom 2:1 (2:1), a svoje utiske nakon meča za TV Arenu sport izneo je šef struke crno-belih Saša Ilić.

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Ilić je čestitao Zvezdi, ali je odmah stavio do znanja da mu se nije svideo sudijski kriterijum.

- Čestitke Crvenoj zvezdi, moram odmah reći da kriterijum sudije nije bio isti, nikada o tome nisam pričao, ali ovo što sam danas doživeo na "Marakani" mislim da jednom velikom klubu kao što je Zvezda ne treba, pogotovo u kakvoj si situaciji i koliko su ispred svih ostalih ekipa - jasan je bio Ilić

Nakon toga je nahvalio svoje igrače za koje kaže da su dali sve od sebe.

- Čestitke mojim momcima koji su dali poslednji atom snage, borili su se do kraja, bio je jedan period u prvom poluvremenu kada to nije izgledalo kako treba, kada je Zvezda dala dva gola, ali dobro, idemo dalje - kratak je bio trener Partizana.