NOVČIĆ koji je američki izaslanik Stiv Vitkof ostavio u jednom moskovskom restoranu privukao je pažnju javnosti, a iz prodavnice poklona Bele kuće sada su otkrili o kakvom suveniru je reč.

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

- Izgleda kao komemorativni medaljon, dodeljen kao priznanje za zasluge ili u znak sećanja na značajne događaje. Nije dostupan za prodaju - objasnio je predstavnik zvanične prodavnice suvenira u blizini Bele kuće za RIA Novosti.

Izbor prodavnice uključuje novčiće posvećene 33. predsedniku, Hariju Trumanu, kao i medaljone vezane za Belu kuću ili službena vozila visokih zvaničnika, prenosi RTS.

Međutim, medaljon koji je ostavio Vitkof nikada nije bio na lageru. Sličan suvenir nije bio dostupan ni u prodavnici Istorijskog udruženja Bele kuće u susednoj ulici.

Takođe se napominje da je tradicija takvih komemorativnih novčića, izazovnih novčića, nastala u oružanim snagama, gde su dodeljivani kao znak pripadnosti jedinici ili u čast nezaboravnih događaja.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner su sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarali u subotu, 5. septembra, u Moskvi o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini.

🇺🇸🤔 Trump's special envoys brought gifts to Moscow for the Russian delegation.



Steve Witkoff and Jared Kushner presented the Russian representatives with commemorative coins bearing the inscriptions "Peace Through Strength" and "Steve Witkoff, U.S. Special Envoy for Peace… pic.twitter.com/rW1ffRBFRE — Dzis Maksym (@DzisMaksym) September 5, 2026

Putinov pomoćnik Jurij Ušakov izjavio je da su teme sastanka bila moguća rešenja za okončanje rata u Ukrajini, ali nije precizirao o kakvim mogućim rešenjima je bilo reči. On je sastanak, koji je trajao više od tri sata, ocenio kao "smislen, konstruktivan, izuzetno iskren i poverljiv", prenela je agencija RIA Novosti.

- Može se reći da su pregovori bili blagovremeni i veoma korisni za obe strane - rekao je Ušakov.

Vitkof i Kušner stigli su danas, 6. septembra, u Kijev u svoju prvu zvaničnu posetu Ukrajini, u okviru obnovljenih napora za postizanje mira sa Rusijom, javio je AP. Oni su doputovali u Kijev vozom iz Poljske.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je uoči susreta sa američkim izaslanicima da Ukrajina želi mir, ali da su joj potrebne bezbednosne garancije. Američka strana za sada nije objavila detalje iz razgovora sa Putinom.

Iz Kremlja je saopšteno da je Putin tokom tročasovnog sastanka ukazao da se moraju rešiti suštinski uzroci konflikta i da je američka strana predstavila niz potencijalnih rešenja sukoba.

(Nezavisne/RTS/RIA Novosti)