ZELENSKI SAOPŠTIO: Kijev spremio predloge za kraj rata

UKRAJINA je pripremila predloge za rešavanje oružanog sukoba uoči dolaska izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Kijev, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

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Najavljujući sastanak sa američkim predstavnicima, Zelenski je poručio da je Kijev „spreman za razgovor” i da je zainteresovan za okončanje rata.

„Zainteresovani smo da se rat okonča. Potreban je mir. Potrebne su bezbednosne garancije. Neophodan je dostojanstven posleratni poredak. Naši predlozi su pripremljeni. Važno je da radimo koordinisano, promišljeno i realistično”, naveo je Zelenski na Telegramu.

Ipak, u Kijevu nema velikih očekivanja od ove posete. „Fajnenšel tajms” je ranije objavio da ukrajinska strana ne računa na proboj u pregovorima.

Američki izaslanici su pre dolaska u Kijev, 5. septembra, u Moskvi razgovarali sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, prenosi Politika.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je posle sastanka da su Vitkof i Kušner izneli svoje predloge o mogućim putevima za rešavanje ukrajinskog sukoba, dok im je Putin predstavio rusku procenu situacije i stavove Moskve o uslovima za postizanje mira.