SVETSKE CENE HRANE BLIZU NOVOG REKORDA: Sve je poskupelo, ali šećer najviše

SVETSKE cene hrane su porasle u avgustu drugi put zaredom i sada su na najvišem nivou od novembra 2022. godine, a poskupljenje je zabeleženo u svim kategorijama proizvoda, objavila je danas Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

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FAO indeks cena hrane (FFPI), koji prati mesečna kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, iznosio je 133,3 poena u avgustu, što predstavlja porast od 1,9 odsto u odnosu na jul.

Najveći rast zabeležile su cene šećera, koje su skočile 11,9 odsto na 106,4 poena i dostigle najviši nivo od juna 2025. godine. FAO navodi da su na tržištu pojačane zabrinutosti zbog izgleda globalne ponude šećera u sezoni 2026/27.

-Dugotrajno toplo i suvo vreme dovelo je do smanjenja prognoza prinosa šećerne repe u Evropskoj uniji, gde se već očekivalo da će se zasađena površina smanjiti u odnosu na prethodnu sezonu, dok su vremenski uslovi povezani sa El Ninjom nastavili da utiču na izglede proizvodnje u ključnim zemljama proizvođačima u Aziji, navodi se u saopštenju.

Vrednost indeksa cena mlečnih proizvoda porasla je za 2,3 odsto na 119,2 poena, prvenstveno zbog skupljeg mleka u prahu i sira, a indeksa cena žitarica za 2,2 odsto na 116,3 poena, što je najviši nivo od maja 2024.

Međunarodne cene porasle su u avgustu za sve glavne žitarice, podržane snažnom potražnjom, zabrinutošću zbog vremenskih uslova u vezi sa izgledima useva u ključnim regionima proizvodnje i kontinuiranom neizvesnošću oko izvoznih tokova Crnog mora.

Svetske cene pšenice porasle su za 2,6 odsto međugodišnje, kukuruza 2,5 odsto, sirka 3,9 odsto, a ječma 2,6 odsto.

Vrednost indeksa cena mesa je porasla mesečno za jedan odsto na 127,9 poena, uz rast cena živinskog, svinjskog i ovčijeg mesa, a biljnih ulja za 0,6 odsto na 196,9 poena, što je najviši nivo od juna 2022. godine.

Rast cena palminog i sojinog ulja zbog visoke potražnje za biodizelom u Indoneziji i Sjedinjenim Američkim Državama je zasenio niže cene ulja repice i suncokretovog ulja.

Vrednost FFPI je viša za 2,5 odsto u odnosu na avgust 2025, ali niža za 16,8 odsto u odnosu na rekordne vrednosti zabeležene u martu 2022, dodaje se u izveštaju na veb stranici FAO.

(rt.rs)

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