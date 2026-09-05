PRODUŽEN ROK ZA PROGRAME PODRŠKE PRIVREDNICIMA I PREDUZETNICIMA Mesarović: Država ima cilj da osnaži domaću privredu
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika, na zahtev predsednika Aleksandra Vučića, produžen rok za podnošenje zahteva za šest od deset aktuelnih programa.
Novi rok za podnošenje zahteva je, prema rečima Mesarović, 14. septembar. Rok je produžen za za sledeće programe: Program podrške razvoju proizvodnog prostora; podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva; finansijske podrške mladim preduzetnicima; finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti; finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta i finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine.
Mesarović je ponovo pozvala sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da se prijave i iskoriste finansijsku podršku države za nova ulaganja, unapređenje proizvodnje, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mesta.
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-Ovi programi deo su paketa mera podrške kreiranih na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa jasnim ciljem da osnažimo domaću privredu, podstaknemo investicije i obezbedimo još više radnih mesta i poslovnih prilika za naše građane. Sprovodeći odgovornu ekonomsku politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da budemo snažan i pouzdan partner domaćoj privredi i svima koji rade, ulažu i stvaraju u Srbiji. Samo zajedničkim radom gradimo ekonomski snažnu, uspešnu i pobedničku Srbiju - rekla je Mesarović.
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