PRODUŽEN ROK ZA PROGRAME PODRŠKE PRIVREDNICIMA I PREDUZETNICIMA Mesarović: Država ima cilj da osnaži domaću privredu

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika, na zahtev predsednika Aleksandra Vučića, produžen rok za podnošenje zahteva za šest od deset aktuelnih programa.

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Novi rok za podnošenje zahteva je, prema rečima Mesarović, 14. septembar. Rok je produžen za za sledeće programe: Program podrške razvoju proizvodnog prostora; podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva; finansijske podrške mladim preduzetnicima; finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti; finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta i finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine.

Mesarović je ponovo pozvala sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da se prijave i iskoriste finansijsku podršku države za nova ulaganja, unapređenje proizvodnje, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mesta.

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-Ovi programi deo su paketa mera podrške kreiranih na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa jasnim ciljem da osnažimo domaću privredu, podstaknemo investicije i obezbedimo još više radnih mesta i poslovnih prilika za naše građane. Sprovodeći odgovornu ekonomsku politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da budemo snažan i pouzdan partner domaćoj privredi i svima koji rade, ulažu i stvaraju u Srbiji. Samo zajedničkim radom gradimo ekonomski snažnu, uspešnu i pobedničku Srbiju - rekla je Mesarović.