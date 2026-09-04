ZELENSKI SPUSTIO LOPTU: Ukrajina spremna prekine da napada Rusiju

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina uzeti u obzir nove sastanke koji se pripremaju u Moskvi i da je, na zahtev međunarodnih partnera, spremna da pravi pauze u udarima u određenim pravcima i tokom dogovorenih vremenskih intervala radi diplomatije, preneo je Interfaks Ukrajina.

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

- Kada su nam se Amerikanci obratili sa zahtevom da napravimo pauzu u udarima na Moskvu i Sankt Peterburg 25, 26. i 27. avgusta, mi smo ispoštovali tu pauzu. Udara nije bilo. Bilo je udara na Ukrajinu. Kada nam se druga svetska sila obratila sa zahtevom da uspostavimo pauzu u udarima na određeno vreme u pravcu Vladivostoka – i to ćemo obezbediti. Sada se pripremaju novi sastanci u Moskvi – mi ćemo to uzeti u obzir - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju u utorak.

Prema njegovim rečima, Ukrajina sada podržava svaki korak ka miru i nastoji da Rusija ne pretvori rat u beskonačan sukob.

- Potreban je kraj rata i lideri s pravom to govore Putinu. Zato ćemo, radi diplomatije, radi pregovora – kada nam se partneri budu obraćali u vezi s tim – obezbediti da rusko nebo bude očišćeno od dronova tokom određenih vremenskih intervala i u određenim pravcima - naglasio je ukrajinski predsednik.

On je naveo da će se bezbednost u vazdušnom prostoru Rusije vratiti kada počne stvarni napredak ka miru.

- Nebo nad Rusijom je sada za dronove. Nije za civilnu avijaciju. Dok traje rat. Važno je da svet doprinese njegovom okončanju - zaključio je Zelenski.

(Politika onlajn)

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