BRUTALNE EKSPLOZIJE PRIJAVLJENE U JORDANU: Arapi pišu o neviđenim udarima - Sumnja se da je Iran razneo baze SAD
POSTOJE izveštaji arapskih medija o ogromnim eksplozijama u Jordanu u petak uveče.
Neki arapski mediji u regionu javili su da se u Jordanu čuo zvuk snažnih eksplozija, koje su navodno posledica potencijalnih iranskih raketnih udara na ilegalne američke baze koje se tamo nalaze, prenela je iranska agencija Mehr.
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