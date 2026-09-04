Svet

BRUTALNE EKSPLOZIJE PRIJAVLJENE U JORDANU: Arapi pišu o neviđenim udarima - Sumnja se da je Iran razneo baze SAD

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 20:49

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POSTOJE izveštaji arapskih medija o ogromnim eksplozijama u Jordanu u petak uveče.

БРУТАЛНЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ ПРИЈАВЉЕНЕ У ЈОРДАНУ: Арапи пишу о невиђеним ударима - Сумња се да је Иран разнео базе САД

Foto: AI generated

Neki arapski mediji u regionu javili su da se u Jordanu čuo zvuk snažnih eksplozija, koje su navodno posledica potencijalnih iranskih raketnih udara na ilegalne američke baze koje se tamo nalaze, prenela je iranska agencija Mehr. 

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