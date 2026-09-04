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ZELENSKI PO OBEĆANJU POSLAO KIŠE DRONOVA NA RUSIJU, A ONDA JE USLEDIO BRUTALAN ODGOVOR: Rusi pokazali zašto su najjača armija

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 23:27

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SNAGE i sredstva protivvazdušne odbrane su od 08.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu presreli i uništili 480 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je u petak Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

ЗЕЛЕНСКИ ПО ОБЕЋАЊУ ПОСЛАО КИШЕ ДРОНОВА НА РУСИЈУ, А ОНДА ЈЕ УСЛЕДИО БРУТАЛАН ОДГОВОР: Руси показали зашто су најјача армија

MOD Rusije

 - Tokom dana, u periodu od 08.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu, dežurne snage PVO presrele su i uništile 480 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju, a prenose RIA Novosti.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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