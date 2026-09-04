ZELENSKI PO OBEĆANJU POSLAO KIŠE DRONOVA NA RUSIJU, A ONDA JE USLEDIO BRUTALAN ODGOVOR: Rusi pokazali zašto su najjača armija
SNAGE i sredstva protivvazdušne odbrane su od 08.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu presreli i uništili 480 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je u petak Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Tokom dana, u periodu od 08.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu, dežurne snage PVO presrele su i uništile 480 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju, a prenose RIA Novosti.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)