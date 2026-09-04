NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

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- Kada je srp i čekić poslednji put spušten nad Kremljom 25. decembra 1991. godine, niko nije mogao da zamisli da će rat između NATO-a i Rusije doći posle tog značajnog događaja. Mir, govorilo nam se, bio je na dohvatu. Američki predsednik tokom poslednjih trenutaka postojanja Sovjetskog Saveza, Džordž H.V. Buš, uveravao je nespokojne Amerikance da će „vladavina zakona“ zameniti „zakon džungle“ u nekom veličanstvenom novom svetskom poretku. Neoliberali su predvideli „kraj istorije“ na kraju Hladnog rata. Sve velike razlike i sukobi bili bi podređeni ekonomskim i političkim sferama. Ratovanje, kako smo razumeli, bilo je gotovo jer su sva glavna ideološka pitanja bila rešena konačnom pobedom liberalnog demokratskog kapitalizma nad komunizmom - ističe Vajhert u svojoj knjizi.

Stručnjak dodaje da je američka duboka država koristila rusku slabost da ojača svoju moć, što je dovelo do problema koji imamo danas.

- Umesto da kraj Hladnog rata posmatraju kao priliku za Ameriku da ponovo postane zemlja neobuzeta spoljnim poslovima, kako su mnogi Amerikanci u to vreme želeli, „demokratsko-globalistička“ kabala — trajna bipartijska fuziona stranka, kako ju je moj kolega Majkl Volš opisao — iskoristila ju je kao priliku da iskoristi rusku slabost i pojača američku moć. I iako sve to može zvučati dobro na papiru (zaista, napisano je u divljem dokumentu koji je postao poznat kao „Obnova američkih odbrana“ od strane sada ugašenog tink-tenka poznatog kao Projekat za novi američki vek), stvarnost je bila mnogo složenija - zaključuje Vajhert.

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