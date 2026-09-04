Svet

BRITANCI BI DA RATUJU, A NEMAJU NI ZA MUNICIJU: Otkazane vežbe sa tenkovima i helikopterima zbog manjka para

P. Đurđević

04. 09. 2026. u 15:57

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BRITANSKA vojska je obustavila deo vojnih vežbi zbog nedostatka novca, uključujući vežbe sa bojevom municijom za tenkove. Odluka je stupila na snagu odmah i mogla bi da utiče na spremnost dela britanskih snaga za reagovanje u kriznim situacijama, prenosi Skaj njuz.

БРИТАНЦИ БИ ДА РАТУЈУ, А НЕМАЈУ НИ ЗА МУНИЦИЈУ: Отказане вежбе са тенковима и хеликоптерима због мањка пара

POA(Phot) Sean Clee / UK MoD

Obustavljene su vežbe većih razmera, dok su među otkazanim aktivnostima i vežbe sa tenkovima "čelendžer 2" i helikopterima "apač".

Planom je predviđena ušteda od oko 30 miliona funti, a jedinicama je naloženo da obustave kolektivnu obuku.

Mere su pogodile i rezervni sastav, pri čemu će pojedini rezervisti imati manje dana obuke nego što je prvobitno planirano.

Obustava ne obuhvata jedinice koje se pripremaju za razmeštanje, uključujući snage koje treba da budu angažovane u Estoniji ili na Foklandskim ostrvima, kao ni jedinice u režimu brze reakcije ili pripravnosti.

Britanska vojska je navela da se obuka nastavlja, ali da se prednost daje aktivnostima koje najdirektnije doprinose spremnosti, mogućnosti razmeštanja i operativnoj efikasnosti. Vojska je dodala da ulaže dve milijarde funti u transformaciju obuke tokom narednih 15 godina.

Britanski ministar odbrane Ves Striting rekao je za Skaj njuz da preusmeravanje novca iz budžeta za socijalna davanja u odbranu nije jednostavno.

- Da je smanjenje socijalne potrošnje radi ulaganja u odbranu jednostavno, iskreno, vlada bi to već uradila - rekao je Striting, dodajući da bi isto učinila i prethodna konzervativna vlada.

Prema navodima Skaj njuza, odluka o obustavi dela obuke doneta je zbog nedostatka novca za tekuće troškove, a rast cena goriva i veći troškovi municije dodatno su opteretili budžete namenjene vojnim vežbama.

(RT Balkan)

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