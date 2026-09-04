Svet

EKSPLOZIJA KOD ANDRIJE: Dvojica poginula usled pljačke bankomata

T.J.

04. 09. 2026. u 11:46

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DVE osobe su poginule u eksploziji na obodu grada Andrije na jugu Italije rano jutros, navodno nakon što su slučajno izazvale eksploziju dok su se pripremale za pljačku bankomata.

ЕКСПЛОЗИЈА КОД АНДРИЈЕ: Двојица погинула услед пљачке банкомата

Foto: Printskrin Iks/Rai Radio1

Tela su pronađena na pokrajinskom auto-putu blizu male vile i ukradenog automobila, prenosi Ansa.

Na licu mesta pronađena su sredstva koja koriste bande koje pljačkaju bankomate.

Karabinijeri policije započeli su istragu, a njihov odred za deaktivaciju bombi ispituje mesto događaja.

(Tanjug)

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