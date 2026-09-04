EKSPLOZIJA KOD ANDRIJE: Dvojica poginula usled pljačke bankomata
DVE osobe su poginule u eksploziji na obodu grada Andrije na jugu Italije rano jutros, navodno nakon što su slučajno izazvale eksploziju dok su se pripremale za pljačku bankomata.
Tela su pronađena na pokrajinskom auto-putu blizu male vile i ukradenog automobila, prenosi Ansa.
Na licu mesta pronađena su sredstva koja koriste bande koje pljačkaju bankomate.
Karabinijeri policije započeli su istragu, a njihov odred za deaktivaciju bombi ispituje mesto događaja.
(Tanjug)
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