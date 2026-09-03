Svet

DRAMA NA NEBU IZNAD VAŠINGTONA: Otkazao motor aviona sa američkim ministrom, pilot hitno proglasio vanredno stanje

V.N.

03. 09. 2026. u 07:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AVION američke Obalske straže u kojem se nalazio ministar za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Markvejn Mulin prinudno je sleteo u blizini Vašingtona nakon otkazivanja jednog motora, a u incidentu nije bilo povređenih.

ДРАМА НА НЕБУ ИЗНАД ВАШИНГТОНА: Отказао мотор авиона са америчким министром, пилот хитно прогласио ванредно стање

printscreen/x/centcom

Avion tipa "C-37A Gulfstream V", vojna verzija letelice "Gulfstream V", leteo je iz američke savezne države Džordžije ka Vašingtonu kada je prijavljen kvar na desnom motoru, nakon čega je preusmeren na Nacionalni aerodrom "Ronald Regan" (DCA) u saveznoj državi Virdžiniji. 

- Upravo nam je otkazao desni motor i želimo da proglasimo vanrednu situaciju i odmah sletimo na DCA - rekao je pilot kontrolorima leta, prema snimku komunikacije sa kontrolnim tornjem, prenosi Foks njuz. Pilot je naveo da se u avionu nalazi 14 ljudi i da ima goriva za još oko dva i po sata leta. Mulin je potvrdio da je letelica prinudno sletela, navodeći na društvenoj mreži Iks da su piloti američke Obalske straže sletanje sa jednim motorom izveli kao da je reč o rutinskom postupku.

 - Bez panike, samo vrhunski profesionalizam - napisao je Mulin, dodajući da "nije mogao da bude u boljim rukama". Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost nadležno je i za Obalsku stražu, koja je jedna od agencija u okviru tog resora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OBRT U SUKOBU VELJKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: Mali je ipak bio u pravu...
Poznati

0 0

OBRT U SUKOBU VELjKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: "Mali je ipak bio u pravu..."

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.

02. 09. 2026. u 14:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VENECUELA JOŠ NIJE SPREMNA Tramp: Delsi bi izbore, ali...
Svet

0 0

VENECUELA JOŠ NIJE SPREMNA Tramp: Delsi bi izbore, ali...

VENECUELA još uvek nije spremna za održavanje izbora, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, dodajući da je toj zemlji potrebno još vremena nakon što su američke snage u januaru uhapsile svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

02. 09. 2026. u 22:45

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!

Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!