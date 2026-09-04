SRCE MI JE MIRNIJE, POČIVAĆE KRAJ NAŠE ANE: Supruga Ratka Mladića, Bosiljka, sa "Novostima" podelila tugu i ponos

ZAHVALNA sam svima koji su pomogli da mu poslednja želja bude ispunjena.

Foto A. Stevanović/ Arhiva "Novosti"

Vesti iz Haga o putu generala Mladića na povratku kući, ispunile su tišinu. Bosiljka Mladić, njegova supruga, na prstima, sa telefonom u ruci, prati svaku reč.

V.N. Bosiljka Mladić sa našom novinarkom

Do leta kojim će biti dopremljen kovčeg sa telom čoveka kome je bila životna saputnica, oslonac i velika ljubav, više od pola veka, ostala su nepuna dva sata. Ona drhti dok s nama deli nekoliko isprekidanih rečenica:

- Srce mi je mirnije, Ratku je ispunjena poslednja želja da počiva pored našeg deteta.

Pogled ponovo uprt u ekran. Ona ne zna kada će se avion spustiti na pistu beogradskog aerodroma. Ne zna pouzdano ni kada će njen suprug, a ratni komadant Vojske Republike Srpske, biti sahranjen.

Na Topčiderskom groblju u Beogradu počiva njihova lepa ćerka Ana. Bila je apsolvent medicine kada je otrgnuta od života. Kada su prekinuti svi njeni snovi i planovi.

- Ratko, bilo je izvesno, živ se neće vratiti iz Haga - govori. - Ali... ostala je rana da se toliko mučio u žudnji da barem koji dan provede ovde.

Ratko nije zaslužio takvu kaznu. Kao čovek i kao vojnik, bio je visoko moralan i pravedan

Žena - mrva. Prepolovila se. Dugo je, predugo trajala patnja i njena i cele generalove porodice dok se borio za pravdu, potom i za život posle presude na doživotnu robiju. Iz nje, ipak, isijava snaga i čvrstina u danima koji predstoje da istraje i dostojanstveno se sa sinom i unucima oprosti od supruga.

Pratila ga je decenijama i u dobru i u zlu. Delila s njim sudbinu. Mnoge teške godine i breme progona i presude nosila je i delila sa najbližima.

Foto: Arhiva "Novosti"

U prethodnom razgovoru sa Bosiljkom Mladić, a bilo je to u danu kada je generalu izrečena presuda o doživotnom kazamatu u tuđini, rekla nam je da ga je to slomilo. Da je to bio poslednji udarac od koga će se teško oporaviti. Tako je i bilo. Do tada je, kazala nam je, možda postajao i neki tračak nade. Neka svetlost.

- Sada, ova nepravedna odluka suda je najdublji žig. Ratko nije zaslužio takvu kaznu. Kao čovek i kao vojnik, bio je visoko moralan i pravedan. On je, zapravo, bio za neka druga vremena. Ali, valjda će jednom doći i ti dani koji će posvedočiti da mu nisu presudili ni po pravu, ni po pravdi.

Čini se da su ti dani stigli sa generalovim večnim odlaskom... U Srbiji se peva:

"Đenerale, đenerale, nek je tvojoj majci hvala", kako primate ovakve vesti?

Bilo je izvesno da se Ratko neće živ vratiti iz Haga, ostala je rana što se toliko mučio

Slegla je ramenima Bosiljka Mladić. Ponovo je svu snagu prikupila da čuje kada će javiti da je iz tog prokletog Haga poleteo avion sa kovčegom čoveka koji nije propuštao da je podseti na dane koji su im značili u zajedničkom životu. Na dan kada su rođena njihova deca. Kada su rođeni unuci. Kada ju je zaprosio i oženio se njome.

Samo na jedan nikada nije podsetio. To je dan smrti njihove Ane. Ali ju je i tada zvao iz zatvora u Hagu. I dugo ćutao.