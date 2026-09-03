MEKANE SLANE KIFLICE: Mirišu na domaće

Spolja su divno rumene, a iznutra mekane i vazdušaste. Uz njih možete poslužiti sir, kajmak, masline, namaz ili salatu – i dobijate savršeno posluženje za svaku priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr brašna

250 ml mlakog mleka

1 kesica suvog kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

1 jaje

50 ml ulja

50 gr putera

susam za posipanje

Priprema:

U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte brašno, so, jaje i ulje, pa zamesite meko i glatko testo. Pokrijte i ostavite da naraste oko 45–60 minuta.

Naraslo testo podelite na loptice, svaku razvucite i premažite otopljenim puterom. Uvijte u kiflice i ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih još 15–20 minuta da odmore.

Premažite umućenim jajetom, pospite susamom i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju prelepu zlatnu boju.

Prijatno!