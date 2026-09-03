MEKANE SLANE KIFLICE: Mirišu na domaće
Spolja su divno rumene, a iznutra mekane i vazdušaste. Uz njih možete poslužiti sir, kajmak, masline, namaz ili salatu – i dobijate savršeno posluženje za svaku priliku.
Sastojci
- 500 gr brašna
- 250 ml mlakog mleka
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 1 jaje
- 50 ml ulja
- 50 gr putera
- susam za posipanje
Priprema:
U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte brašno, so, jaje i ulje, pa zamesite meko i glatko testo. Pokrijte i ostavite da naraste oko 45–60 minuta.
Naraslo testo podelite na loptice, svaku razvucite i premažite otopljenim puterom. Uvijte u kiflice i ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih još 15–20 minuta da odmore.
Premažite umućenim jajetom, pospite susamom i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju prelepu zlatnu boju.
Prijatno!
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