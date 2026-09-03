Peciva i pite

MEKANE SLANE KIFLICE: Mirišu na domaće

Milena Tomasevic

03. 09. 2026. u 07:00

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Spolja su divno rumene, a iznutra mekane i vazdušaste. Uz njih možete poslužiti sir, kajmak, masline, namaz ili salatu – i dobijate savršeno posluženje za svaku priliku.

МЕКАНЕ СЛАНЕ КИФЛИЦЕ: Миришу на домаће

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr brašna
  • 250 ml mlakog mleka
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica soli
  • 1 jaje
  • 50 ml ulja
  • 50 gr putera
  • susam za posipanje

Priprema:
U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte brašno, so, jaje i ulje, pa zamesite meko i glatko testo. Pokrijte i ostavite da naraste oko 45–60 minuta.

Naraslo testo podelite na loptice, svaku razvucite i premažite otopljenim puterom. Uvijte u kiflice i ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih još 15–20 minuta da odmore.

Premažite umućenim jajetom, pospite susamom i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju prelepu zlatnu boju.

Prijatno!

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