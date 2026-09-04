Svirao violinu posle 5 golova Zvezdi, zatim prešao na Marakanu kao veliko pojačanje, sada je u 3. ligi
I to kao pomoćni trener...
Sećate li se Srđana Vujaklije? Nekada je bio čovek koji je tresao mreže na najvećim stadionima u Srbiji, a danas iskustvo stečeno tokom bogate karijere prenosi mlađim igračima. Nekadašnji napadač Crvene zvezde i brojnih domaćih i inostranih klubova, sada je pomoćni trener Veternika.
Vujaklijina karijera bila je ispunjena zanimljivim epizodama, ali jedna se posebno pamti. U decembru 2015. godine, tada kao fudbaler Borca iz Čačka, gostovao je Crvenoj zvezdi na Marakani u osmini finala Kupa Srbije.
Čačani su napravili senzaciju i slavili sa čak 5:1, a Vujaklija je bio jedan od strelaca. Posle postignutog gola usledila je njegova čuvena proslava – „sviranje violine“.
Upravo ta proslava dobila je dodatnu težinu zbog tadašnjih izjava i najave utakmice, pa je Vujaklijina „violina“ na Marakani ostala jedna od upečatljivijih scena tog susreta.
Ipak, samo nešto više od godinu dana kasnije usledio je veliki preokret - Vujaklija je postao fudbaler Crvene zvezde.
Napadač je u januaru 2017. godine stigao na Marakanu (potpisao na leto predugovor), a u prvom prvenstvenom duelu koji je počeo u startnih 11, sa Spartakom iz Subotice, postigao je oba pogotka u pobedi Zvezde rezultatom 2:1.
Ipak, njegova epizoda u crveno-belom dresu nije dugo trajala. Za Zvezdu je nastupio na deset zvaničnih utakmica i postigao dva gola, nakon čega je u leto iste godine napustio klub.
Usledio je nastavak karijere u inostranstvu i domaćim klubovima. Vujaklija je, između ostalog, igrao u Kazahstanu, Južnoj Koreji, Grčkoj i Finskoj, dok je u Srbiji nastupao za više klubova.
Na kraju je nosio dresove novosadskih klubova - Novi Sad, Mladost GAT, Kabel - a krug je zatvorio tako što se obreo u Veterniku, članu Srpske lige, u kom je i počeo seniorsku karijeru.
Veternik je sezonu ubedljivo otvorio. Posle prva dva kola, plavo-beli imaju maksimalnih šest bodova, a pred njima je duel sa Slogom iz Čonoplje.
Uoči tog susreta Vujaklija je govorio o ambicijama ekipe.
– Utakmicu sa Slogom dočekujemo u sjajnom raspoloženju i odličnom momentumu za nas. Sigurno, posle dve vezane pobede iz prva dva kola, neće biti lako. Znamo da je Sloga tim koji može svakog da iznenadi u ovoj ligi, ali uz jaku disciplinu i taktičke zamisli trenera Rašiovana, možemo se nadati osvajanju celog plena – rekao je Vujaklija.
Nekadašnji golgeter tako je napravio zanimljiv zaokret u karijeri. Od igrača koji je na Marakani postizao golove protiv Crvene zvezde, preko fudbalera koji je potom obukao njen dres, stigao je do trenerske uloge u klubu u kojem danas svoje iskustvo prenosi na nove generacije.
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