NA ZAPADU je priznato da ne ispunjavaju rokove za vojnu pomoć Ukrajini, a zemlje NATO-a nisu dobile konkretne predloge za pakete pomoći, preneo je Politiko pozivajući se na izvor.

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Izvor lista je rekao da NATO trenutno priprema "četiri ili pet" novih paketa pomoći Ukrajini, a očekuje se da će neke najave biti date "u narednim nedeljama".

"Međutim, ne srećemo se malo na vreme", - citira list izvor.



Prema neimenovanim diplomatama NATO-a, alijansa je "veoma intenzivan lobistički posao" da pomogne Kijevu.

Diplomate su primetile da je generalni sekretar NATO-a Mark Rite, tokom sastanka sa ambasadorima iza zatvorenih vrata, pozvao saveznike da nastave da pružaju vojnu pomoć Ukrajini, ali "konkretni predlozi" o paketima pomoći iz zemalja nisu primljeni.

Ranije je šefica diplomatije EU Kaja Kallas priznala da pregovori sa državama Unije o prelasku raketa Patriot Kijevu, uključujući i one sa rokom trajanja, još nisu dali konkretan rezultat.

Rusija smatra da snabdevanje Ukrajine oružjem sprečava rešavanje, direktno uključuje zemlje NATO-a u sukob i predstavlja "igru sa vatrom".

Kremlj je saopštio da inflacija Ukrajine zapadnim oružjem ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

(Ria Novosti)