Politika

VUČIĆ SUTRA U NIŠU: Predsednik obilazi lokaciju za Ginekologiju i akušerstvo UKC Niš

В.Н.

04. 09. 2026. u 19:25

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u subotu, 5. septembra, obići će lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СУТРА У НИШУ: Председник обилази локацију за Гинекологију и акушерство УКЦ Ниш

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže u Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu počeće u 9 časova.

Nakon toga, kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 9.30 časova obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.

(Tanjug)

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