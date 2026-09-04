VUČIĆ SUTRA U NIŠU: Predsednik obilazi lokaciju za Ginekologiju i akušerstvo UKC Niš
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u subotu, 5. septembra, obići će lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže u Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu počeće u 9 časova.
Nakon toga, kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 9.30 časova obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.
(Tanjug)
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