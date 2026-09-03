VUČIĆ O NAPADIMA PLENKOVIĆA NA SRBIJU I RATKA MLADIĆA: To je jedinstven slučaj i jedinstvena zemlja u svetu, daleko im lepa kuća
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio na pitanje "Novosti" vezano za Plenkovićev napad na Srbiju i Mladića.
Juče je hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo napao Srbiju i pokojnog generala Ratka Mladića rekavši da "Srbija nije izašla iz katarze i nije napravila ni jedan korak napred".
- Zato su oni napravili mnogo koraka. Niko nikad nije pomislio da će neko nacizam da veliča posle 1945. godine, ali kao što vidite, kod njih je to i 2025. i 2026. i 2045. godine ima da veličaju nacizam i nacističke pozdrave. To je jedinstven slučaj u svetu i jedinstvena zemlja u svetu, ali kako oni to kažu "to su patriotske pesme", "Zihail", ali bio je gori pozdrav od zihaila, a to je "Za dom spremni". Čestitam im na tom patriotizmu, daleko im lepa kuća - rekao je Vučić.
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