Politika

VUČIĆ O NAPADIMA PLENKOVIĆA NA SRBIJU I RATKA MLADIĆA: To je jedinstven slučaj i jedinstvena zemlja u svetu, daleko im lepa kuća

В. Н.

03. 09. 2026. u 12:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio na pitanje "Novosti" vezano za Plenkovićev napad na Srbiju i Mladića.

ВУЧИЋ О НАПАДИМА ПЛЕНКОВИЋА НА СРБИЈУ И РАТКА МЛАДИЋА: То је јединствен случај и јединствена земља у свету, далеко им лепа кућа

Foto: Printskrin Pink TV

Juče je hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo napao Srbiju i pokojnog generala Ratka Mladića rekavši da "Srbija nije izašla iz katarze i nije napravila ni jedan korak napred".

- Zato su oni napravili mnogo koraka. Niko nikad nije pomislio da će neko nacizam da veliča posle 1945. godine, ali kao što vidite, kod njih je to i 2025. i 2026. i 2045. godine ima da veličaju nacizam i nacističke pozdrave. To je jedinstven slučaj u svetu i jedinstvena zemlja u svetu, ali kako oni to kažu "to su patriotske pesme", "Zihail", ali bio je gori pozdrav od zihaila, a to je "Za dom spremni". Čestitam im na tom patriotizmu, daleko im lepa kuća - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OBRT U SUKOBU VELJKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: Mali je ipak bio u pravu...
Poznati

0 0

OBRT U SUKOBU VELjKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: "Mali je ipak bio u pravu..."

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.

02. 09. 2026. u 14:11

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NJENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)
Svet

0 0

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NjENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)

BIVŠA medicinska sestra, 36-godišnja Lindzi Klensi, ubila je svoje troje male dece u podrumu porodične kuće u Masačusetsu. Njen pravni tim tvrdi da je osumnjičena čula glas koji joj je govorio da ubije decu i da je u trenutku zločina patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo tvrdi da je odluka bila proračunata i namerna.

02. 09. 2026. u 13:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije

OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije