Prva teniserka sveta nastavlja da melje: Sabalenka izborila plasman u osminu finala US opena
Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala US opena, pošto je danas u Njujorku u trećem kolu pobedila Kamilu Rahimovu iz Uzbekistana rezultatom 6:3, 6:4 za sat i 30 minuta igre.
Prošlogodišnja šampionka je u oba seta napravila po jedan brejk i tako bez većih problema izborila plasman među 16 najboljih na grend slemu u Njujorku.
Ono što je bilo izuzetno zanimljivo tokom ovog meča, bila je neobična situacija koja je obeležila ovaj duel.
Prva teniserka sveta zatražila je kratku pauzu nakon što je sa tribina počeo da se širi jak miris marihuane.
Sabalenka je u tom trenutku vodila 3:0, kada je prišla glavnom sudiji i ukazala na problem koji joj je, kako je navela, remetio koncentraciju.
- Veoma je jako - rekla je Beloruskinja, jasno stavivši do znanja da joj miris smeta tokom igre.
Pušenje je zabranjeno u kompleksu US opena, iako je rekreativna upotreba marihuane za punoletne osobe legalna u državi Njujork. Stadion "Luis Armstrong" nalazi se u blizini parka Flašing Medouz–Korona, pa se slične situacije sa mirisom marihuane na terenima već dešavale.
Beloruska tenisrka će u osmini finala US opena igrati protiv pobednice meča između Dajane Šnajder i Tejlor Tauzend.
Plasman u osminu finala poslednjeg grend slema u sezoni izborile su još i Marta Kostjuk i Simona Kirstea.
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