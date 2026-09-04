POTRESNA ISPOVEST PEVAČA O TRAGEDIJAMA I NAPADIMA PANIKE: Drugovi su mi umirali na rukama, a onda su mi roditelji otišli u mesec dana (FOTO)

PEVAČ Dejan Živić, koji je svojim pesmama i energijom privukao pažnju javnosti otvoreno je progovorio o najtežim trenucima u životu i teškoj sudbini koja ga je pratila godinama.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Mnogi ga danas znaju po pozitivnoj energiji ali malo ko kroz šta je prošao od devedesetih godina do danas.

– Sve što me je snalazilo još od 90-ih u ratnim vremenima, pa potom napuštanje Srbije i odlazak u inostranstvo… Mnogima sam bio rame za plakanje, a neki drugovi su mi, nažalost, umirali na rukama. Pratile su me i nesrećne ljubavi, ali najteži udarac usledio je 2016. godine – započinje Dejan svoju potresnu priču.

Ta 2016. godina bila je prelomna i kobna za pevača, kada je u samo mesec dana ostao bez oba roditelja.

– Otišla su mi oba roditelja u roku od mesec dana. Zbog svega što sam preživeo, često sam imao teške napade panike, ali to niko nije primećivao. Morao sam sam sa sobom to da rešim. Nisam smeo ni Boga da pitam zašto sve to odjednom. Sve svoje bolne trenutke zapisivao sam i iz te patnje stvarao pesme – iskren je pevač.

Ipak, tragedija ga je vratila u domovinu, gde je usledio neverovatan životni obrt.

– Gubitak roditelja me je vratio kući. Bog me je pogledao i podario mi ženu, decu i novi, srećniji život. Od tada sam napisao tri vesele pesme, od kojih su dve svadbene i koje će se zavek pevati na veseljima – otkriva Živić.

Nakon svih uspona i padova, Dejan je spreman za naredni veliki korak u karijeri, solistički koncert koji planira za sledeću godinu:

– Želja mi je da sledeće godine održim solistički koncert i da sve svoje uspone i padove podelim sa svojom publikom. Mnogi će reći otkud to, a ne znaju da se muzikom bavim od svoje 12. godine i da sam iza sebe ostavio pesme koje svi pevaju poručuje pevač na kraju.

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