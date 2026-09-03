Politika

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

Novosti online

03. 09. 2026. u 17:00

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ISTORIČAR Aleksandar Raković rekao je za RTRS da će general Ratko Mladić u istoriji biti upisan kao čovek koji je učestvovao u odbrani srpskog naroda i srpske državnosti zapadno od Drine i koji je stradao za srpsku ideju, te kao osoba koja se do kraja života borila za srpski identitet i sve ono što je ostvario kada je učestvovao i rukovodio odbranom Republike Srpske.

ИСТОРИЧАР РАКОВИЋ О ХЕРОЈСКОЈ УЛОЗИ ГЕНЕРАЛА: Младић заслужио да буде сахрањен уз највише државне и војне почасти

Radivoje Pavicic/Tanjug

- Generala Mladića čekaju svetla poglavlja u našim udžbenicima, a kako će ga drugi prikazivati ne treba da nas da se tiče. Mladi treba da dobijaju informacije o Ratku Mladiću u skladu sa onim što je on učinio za srpski narod, dakle da to bude poruka i njima kako se voli naša srpska otadžbina - rekao je Raković.

On je istakao da se podnošenjem krivičnih prijava Tužilaštvu BiH zbog izjava i objava nakon smrti generala želi onemogućiti sloboda govora i stigmatizovati i demonizovati Srbe koji su stali na stranu generala Mladića.

- Oni pokušavaju da demorališu Srbe, da ih obeshrabre na svaki mogući način da slobodno govore, misle i pišu. Hoće Srbima da uskrate osnovna ljudska prava i na to ni po koju ne treba pristati - poručio je Raković.

On je naglasio da bi general Mladić trebalo da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti.

- General Ratko Mladić treba da bude sahranjen pod srpskom zastavom uz sve vojne počasti koje zaslužuje komandant Vojske Republike Srpske, general Republike Srpske. A pošto su Vojska Jugoslavije i Vojska Republike Srpske zajedno ratovale tokom devedesetih za odbranu srpskog naroda, onda bi, pošto nema drugog načina, trebalo da Vojska Srbije učestvuje u vojnim počastima za general Mladića i da mu ona ukaže sve vojne počasti koje zaslužuje - smatra Raković.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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