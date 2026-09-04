ADEM LJAJIĆ "ZAPALIO" NOVI PAZAR! Ludnica na tribinama kada je bivši reprezentativac Srbije ulazio u igru, "plavi" slavili protiv Železničara
Povratak Adema Ljajića na stadion Novog Pazara obeležen je bakljadom oko celog stadiona tokom utakmice protiv Železničara iz Pančeva. Novi Pazar je slavio sa 2:0.
Adem Ljajić je svojim povratkom na teren doneo nezaboravnu atmosferu na stadionu Novog Pazara. Utakmica osmog kola Superlige Srbije protiv Železničara iz Pančeva bila je u znaku njegovog ulaska, kada su tribine zasijale bakljama i pesmom navijača.
Meč je odigran u Novom Pazaru, pred velikim brojem domaćih pristalica koji su želeli da pozdrave svog miljenika.
Povod okupljanja bio je pored važnosti susreta, i emotivni povratak ovog iskusnog fudbalera.
Pobedu domaćem timu doneli su Papa Gadio pogotkom u 53. minutu i Kaheim Dikson u 86. minutu.
Preporučujemo
ISTORIJA! Egipćanke će prvi put ikada igrati na Olimpijskim igrama
04. 09. 2026. u 19:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Svet priča o Kineskinji od 226cm! Džang Ciju je čudo kakvo košarka do sada nije videla! (VIDEO)
DANAS je počelo Svetsko prvenstvu u košarci za žene, a najveću pažnju privukao je klip sa meča Amerike i Kine.
04. 09. 2026. u 18:39
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)