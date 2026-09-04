Fudbal

ADEM LJAJIĆ "ZAPALIO" NOVI PAZAR! Ludnica na tribinama kada je bivši reprezentativac Srbije ulazio u igru, "plavi" slavili protiv Železničara

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 20:56

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Povratak Adema Ljajića na stadion Novog Pazara obeležen je bakljadom oko celog stadiona tokom utakmice protiv Železničara iz Pančeva. Novi Pazar je slavio sa 2:0.

АДЕМ ЉАЈИЋ ЗАПАЛИО НОВИ ПАЗАР! Лудница на трибинама када је бивши репрезентативац Србије улазио у игру, плави славили против Железничара

Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Adem Ljajić je svojim povratkom na teren doneo nezaboravnu atmosferu na stadionu Novog Pazara. Utakmica osmog kola Superlige Srbije protiv Železničara iz Pančeva bila je u znaku njegovog ulaska, kada su tribine zasijale bakljama i pesmom navijača.

Meč je odigran u Novom Pazaru, pred velikim brojem domaćih pristalica koji su želeli da pozdrave svog miljenika.

Povod okupljanja bio je pored važnosti susreta, i emotivni povratak ovog iskusnog fudbalera.

Pobedu domaćem timu doneli su Papa Gadio pogotkom u 53. minutu i Kaheim Dikson u 86. minutu.

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