Svet

"OPTUŽBE SU U POTPUNOSTI PRAZNE I BEZ ARGUMENATA": Rusija kategorična po pitanju dešavanja u Lajpcigu

В.Н.

04. 09. 2026. u 14:29

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija kategorički odbacuje optužbe Nemačke o navodnoj umešanosti Rusije u incident sa dronom u Lajpcigu.

ОПТУЖБЕ СУ У ПОТПУНОСТИ ПРАЗНЕ И БЕЗ АРГУМЕНАТА: Русија категорична по питању дешавања у Лајпцигу

Foto: Tanjug/Hendrik Schmidt/dpa via AP

- Skrenuli smo pažnju na to da su optužbe protiv Ruske Federacije bile potpuno neosnovane. Kategorički odbacujemo ove optužbe i smatramo ih potpuno praznim i bez ikakvih ubedljivih argumenata - rekao je Peskov novinarima.

Istovremeno, podsetio je da Nemačka nije preduzela nikakve slične mere kada su oni koji su digli u vazduh gasovod "Severni tok" uhvaćeni "praktično na delu".

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

- Nismo čuli ni reč o Ukrajini od istog nemačkog ministra unutrašnjih poslova. Stoga, naravno, u ovoj situaciji, njegove izjave su nam više nego neubedljive - dodao je Peskov.

Lajpciška policija je 5. avgusta izvestila da je zaposleni na aerodromu otkrio dron koji je nosio eksploziv u zoni bezbednosti tereta. Nemačka je okrivila Rusiju bez pružanja konkretnih dokaza. Moskva je incident nazvala brzopleto smišljenom provokacijom.

Osim toga, Peskov se osvrnuo na vest o tome da je Nemačka, zajedno sa Velikom Britanijom i Francuskom, počela rad na razvoju sistema dugog dometa:

- Svaki takav objekt na ukrajinskoj teritoriji postaće legitiman cilj za naše oružane snage.

Militarizacija Ukrajine koju sprovodi Zapad postaće glavobolja za same Ukrajince, zaključio je Peskov.

(RT Balkan)

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