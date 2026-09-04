"OPTUŽBE SU U POTPUNOSTI PRAZNE I BEZ ARGUMENATA": Rusija kategorična po pitanju dešavanja u Lajpcigu
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija kategorički odbacuje optužbe Nemačke o navodnoj umešanosti Rusije u incident sa dronom u Lajpcigu.
- Skrenuli smo pažnju na to da su optužbe protiv Ruske Federacije bile potpuno neosnovane. Kategorički odbacujemo ove optužbe i smatramo ih potpuno praznim i bez ikakvih ubedljivih argumenata - rekao je Peskov novinarima.
Istovremeno, podsetio je da Nemačka nije preduzela nikakve slične mere kada su oni koji su digli u vazduh gasovod "Severni tok" uhvaćeni "praktično na delu".
- Nismo čuli ni reč o Ukrajini od istog nemačkog ministra unutrašnjih poslova. Stoga, naravno, u ovoj situaciji, njegove izjave su nam više nego neubedljive - dodao je Peskov.
Lajpciška policija je 5. avgusta izvestila da je zaposleni na aerodromu otkrio dron koji je nosio eksploziv u zoni bezbednosti tereta. Nemačka je okrivila Rusiju bez pružanja konkretnih dokaza. Moskva je incident nazvala brzopleto smišljenom provokacijom.
Osim toga, Peskov se osvrnuo na vest o tome da je Nemačka, zajedno sa Velikom Britanijom i Francuskom, počela rad na razvoju sistema dugog dometa:
- Svaki takav objekt na ukrajinskoj teritoriji postaće legitiman cilj za naše oružane snage.
Militarizacija Ukrajine koju sprovodi Zapad postaće glavobolja za same Ukrajince, zaključio je Peskov.
(RT Balkan)
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