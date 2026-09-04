25. MEMORIJALNI TURNIR „NIKOLA MARINKOVIĆ ŽAKI“: ČETVRT VEKA SEĆANJA NA LEGENDARNOG SMEDEREVSKOG TRENERA
Tradicionalni košarkaški turnir posvećen legendarnom smederevskom treneru Nikoli Marinkoviću Žakiju biće održan 5. i 6. septembra u Sportskoj hali Smederevo.
Ove godine se obeležava 25 godina čuvanja uspomene na čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u smederevskoj košarci.
U takmičarskom delu turnira nastupiće pionirske selekcije šest klubova:. Poseban deo programa biće revijalna utakmica „Žakijeve bebe“, koja će na parket ponovo okupiti nekadašnje učenike i igrače poznatog trenera.
Organizatori turnira su porodice Marinković, Stojanović i Petrović, uz podršku KK Despot Smederevo.
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