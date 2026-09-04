Politika

VUČIĆ VEČERAS NA INFORMER TV: U 21 čas predsednik se obraća naciji

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 18:47

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost emisije Srpski dnevnik na Informer Tv večeras od 21 čas.

ВУЧИЋ ВЕЧЕРАС НА ИНФОРМЕР ТВ: У 21 час председник се обраћа нацији

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Ta informacija objavljena je na instagram profilu budućnost srbije av. 

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