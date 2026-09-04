VUČIĆ VEČERAS NA INFORMER TV: U 21 čas predsednik se obraća naciji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost emisije Srpski dnevnik na Informer Tv večeras od 21 čas.
Ta informacija objavljena je na instagram profilu budućnost srbije av.
Objavu možete pogledati OVDE.
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