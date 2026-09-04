Svet

SI ĐINPING U SAD DOVODI BIZNIS ELITU: Kina sprema veliku privrednu delegaciju

T.J.

04. 09. 2026. u 14:58

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PREDSEDNIK Kine, Si Đinping, verovatno će tokom posete SAD krajem septembra sa sobom povesti značajnu privrednu delegaciju u kojoj će biti i predstavnici velikih kompanija, izjavila su dva dobro obaveštena izvora za Rojters.

СИ ЂИНПИНГ У САД ДОВОДИ БИЗНИС ЕЛИТУ: Кина спрема велику привредну делегацију

Foto: Blueee/Alamy/Profimedia

Si retko putuje u inostranstvo sa korporativnim rukovodiocima i trenutno nije poznato koji će se tačno izvršni direktori pridružiti delegaciji koja će ići u SAD 24. septembra.

Vašinston je ranije uveo carinu od 100 odsto na uvezene kineske električne automobile, zabranio uvoz stranih dronova, rutera i robota.

Takođe je stavio velike kineske tehnološke kompanije na listu privrednih subjekata koji se smatraju pretnjom po nacionalnu bezbednost, kao i na crnu listu Pentagona.

Si je poslednji put sa velikom privrednom delegacijom boravio u SAD 2015. godine.

Tokom te posete, Kina je potpisala sporazum vredan 38 milijardi dolara za 300 Boingovih aviona, a Si se sastao sa američkim tehnološkim liderima, uključujući Tima Kuka iz Epla, Marka Zukerberga iz Mete i osnivača Amazona Džefa Bezosa.

Predsednik SAD Donald Tramp putovao je u Kinu tokom maja ove godine sa 18 američkih rukovodilaca, uključujući izvršnog direktora Nvidije Džensena Huanga i Ilona Maska.

(Tanjug)

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