Ana Ivanović uživa sa novim dečkom!?

JEDAN detalj je razotkrio!

Foto: Instagram Printskrin/ anaivanovic

Nakon što je u leto 2025. godine potvrđen razvod Ane Ivanović od Bastijana Švajnštajgera zbog njegove nevere, nekadašnja teniserka je okrenula novi list.

Kako prenose izvori bliski medijima poput Kurira, Anin novi partner je moćni biznismen koji se već uselio u njenu luksuznu vilu u Palma de Majorci.

Bivša najbolja teniserka sveta u poslednje vreme često deli fotografije sa putovanja, a njene objave sa mora, iz ekskluzivnih restorana i sa luksuznih destinacija privlače ogromnu pažnju javnosti.

Na pojedinim fotografijama koje Ana objavljuje vidi se romantično postavljen sto za dvoje – intimna atmosfera i ambijent kao stvoreni za zaljubljene. Ono što dodatno podgreva priče jeste činjenica da se na tim prizorima ne vidi osoba koja joj pravi društvo. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, mnogi su uvereni da je u pitanju novi izabranik.

Podsetimo, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger godinama su važili za jedan od najpopularnijih sportskih parova na svetu. Venčali su se u Veneciji 2016. godine i dobili tri sina, ali je njihov brak prošle godine i zvanično okončan. Njihov pravni zastupnik tada je kao razlog naveo "nepomirljive razlike".

U međuvremenu, nemački fudbaler je u medijima povezivan sa Silvom Kapitanovom, nakon što su zajedno viđeni na odmoru u Grčkoj.

Sa druge strane, Ana poslednjih meseci ostavlja potpuno drugačiji utisak. Putovanja, osmesi, more, elegantne haljine i večere postali su svakodnevni deo njenog Instagram profila. Deluje da je nakon razvoda pronašla svoj mir i da maksimalno uživa u životu.





