EVROPSKE elite pokušavaju da ožive "duh Vermahta" u Evropi, rekao je direktor Spoljne obaveštajne službe (SVR) Ruske Federacije Sergej Nariškin.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Umesto da usmere svoje napore na rešavanje ovih unutrašnjih problema, evropske elite eskaliraju odnose sa suverenim evroazijskim silama. Izmišljena je nova takozvana 'osovina zla', ili, kako je zapadne obaveštajne agencije nazivaju, 'osovina potresa', koju čine Kina, Rusija, Iran i Severna Koreja - rekao je direktor SVR na XXII sastanku Saveta šefova bezbednosnih agencija i obaveštajnih službi zemalja ZND.

Prema njegovim rečima, zapadne obaveštajne agencije postsovjetski prostor vide kao arenu konfrontacije. On je skrenuo pažnju na to da je Evropska unija u svoja ključna dokumenta uvrstila "spremnost za veliki sukob sa Rusijom do 2030. godine".

Kako dodaje, Evropa je iscrpljena i nije spremna za veliki i razarajući rat sa Rusijom, zbog čega zapadni političari koriste mit o pretnji sa istoka, izjavio je direktor Spoljne obaveštajne službe.

Po Nariškinu, Evropska služba za spoljne poslove u Briselu forsira lažne narative o Drugom svetskom ratu i ditkira da se nacionalna istorija tumači "u kontekstu navodno večne težnje elita i naroda da uspostave liberalnu demokratiju".

Upravo takvim "preoblikovanjem kolektivnog pamćenja i nacionalnog identiteta" je u Ukrajini počeo put do Majdana, a potom do sadašnje katastrofe, dodao je.

Na takvim projektima u zemljama ZND rade mnoge tobože nevladine organizacije, kojima je glavi cilj održavanje i podsticanje podela u društvu.

- Za najperspektivnije projekte u tom pogledu smatraju se oni koji podržavaju omladinske pokrete, aktivnosti pseudoistraživačkih novinara i takozvano izgradnju partija - rekao je Nariškin, i zato se Brisel uporno protivi svakom pokušaju da zemlje ZND usvoje zakone o razumnoj kontroli rada "stranih agenata, prozapadnih nevladinih organizacija i liberalne štampe".

Opasnost od nekontrolisane spirale eskalacije

Nariškin je ocenio kao "utopijski" cilj postavljen članicama NATO da troše pet odsto svog BDP-a na vojsku, "pogotovo imajući u vidu koliko je dugo i teško bilo dostići sadašnja dva odsto".

NATO je zainteresovan za dalje odugovlačenje ukrajinskog sukoba radi ograničavanja potencijala Rusije, ali visoka stopa smrtnosti u Ukrajini sprečava Zapad u tome. Evropske obaveštajne službe prognoziraju da će mobilizacioni potencijal Ukrajine biti iscrpljen u roku od godinu dana, istakao je on.

Istovremeno, kako je primetio, evropske elite osujećuju svaki pokušaj mirnog rešenja.

- Prema našim podacima, evropski lideri veruju u kontrolisanu eskalaciju, u strategiju balansiranja na ivici rata koju su razvile zapadne obaveštajne agencije u prošlom veku - podvukao je Nariškin.

On je upozorio da takva politika najčešće vodi u potpuni kolaps diplomatije i situacije gde bilo koji događaj može da posluži kao povod za sveopšti sukob.

Primeri uspešnog izlaska iz spirale eskalacije ipak postoje, mada ih je malo, dodao je šef SVR. Kao jedan od najupečatljivijih primera naveo je Kubansku raketnu krizu, kada su Sovjetski Savez i Sjedinjene Države uspeli da naprave međusobne ustupke i "spreče izbijanje nuklearnog rata".

(RT Balkan)

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