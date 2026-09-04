Fudbal

Udarac za Crvenu zvezdu: UEFA kaznila crveno-bele - bez navijača protiv Lugana u Ligi konferencije

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 20:34

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Disciplinska komisija UEFA izrekla je kaznu Crvenoj zvezdi, pa tako beogradski tim neće imati podršku svojih navijača na meču protiv Lugana u Ligi konferencije.

Ударац за Црвену звезду: УЕФА казнила црвено-беле - без навијача против Лугана у Лиги конференције

Foto: Novosti/Č.V.

Evropska kuća fudbala aktivirala je uslovnu kaznu izrečenu 9. aprila 2025. godine, pa je crveno-belima zabranjena prodaja ulaznica gostujućim navijačima za narednu utakmicu u UEFA takmičenjima.

Beogradski klub kažnjen je i sa ukupno 98.250 evra zbog incidenata na revanš utakmici plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj.

Zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača Zvezda će platiti 40.000 evra, uz još jednu zabranu prodaje ulaznica za gostujuću utakmicu. Ta dodatna sankcija uslovno je odložena na dve godine.

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