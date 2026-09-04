ZAVIČAJ SE OPRAŠTA OD GENERALA MLADIĆA: Vaskrsnuo moj Ratko, iščupao se iz kandže dušmanske
U RODNOM kraju generala Ratka Mladića njegovo ime se sa ponosom izgovara.
Veselinka Mladić iz Kalinovika kaže da je, kad su generala Ratka Mladića uhvatili da vode u Hag, nekoliko dana plakala.
- Kad mi je Zoran rekao da je Ratko preminuo, nisam ni zaplakala. "Blago meni, vaskrsnuo moj Ratko - rodio se što se iščupao iz kandže dušmanske" - kazala je Veselinka za RTRS.
Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu, a sahrana u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić, pozvavši sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se sahrana spreči.
Darko Mladić je, na konferenciji za novinare, izjavio da će kovčeg sa posmrtnim ostacima Ratka Mladića u ponedeljak od 7 do 12 časova biti izložen u Crkvi Svetog Luke u Košutnjaku.
Sahrana Ratka Mladića na Topčiderskom groblju trebalo bi da bude oko 13.30 ili 14 časova, u zavisnosti od toga koliko će povorci biti potrebno da stigne do groblja.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na pitanje da li će ići na sahranu generala Mladića, kazao je da ima zakazanu posetu predsednika Uzbekistana.
- Da li sam uradio sve što je potrebno i sve što je moguće da to protekne na dostojanstven način, na ozbiljan i odgovoran način da se država postavi, baš sam to uradio - rekao je Vučić novinarima na Paliću.
(alo.rs)
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