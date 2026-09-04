Kada je Zvezda poslednji put izgubila derbi? "Grobari" su već zaboravili poslednje slavlje na Marakani, evo kad se desilo!

Crveno-beli u nedelju (19.00) dočekuje Partizan u 180. Večitom derbiju.

FOTO: N. Skenderija

Klub sa Marakane može da se pohvali dugim nizom nepobedivosti u okršajima protiv rivala s druge strane Topčiderskog brda.

Šampion Srbije, naime, nije izgubio čaj 15 poslednjih mečeva zaredom od "parnog valjka", a priliku da nastavi seriju imaće u nedelju pred svojim "delijama".

Prethodni put u šampionatu Srbije, crveno-beli su poklekli kod kuće od Partizana sada već davnog 18. aprila 2017. godine (1:3), kad je na klupi kluba iz Humske sedeo Marko Nikolić, aktuelni šef struke atinskog AEK. Tada je Partizan napravio džinovski korak ka tituli, koju je kasnije i osvojio. Bila je to poslednja "dupla kruna" za crno-bele.

Prošlo je devet godina, naredne je puna decenija, otkako Zvezda nema premca i korača čvrsto ka sedmoj uzastopnoj "duploj kruni", odnosno, desetoj tituli zaredom.

Foto: N. Skenderija

"Grobari" su već zaboravili kada se desio poslednji trijumf Partizana na Marakani. Posle te pobede kada je osvojeno prvenstvo i kup iste sezone, crno-beli su samo još 2019. godine se radovali na stadionu „Rajko Mitić“ u finalu Kupa Srbije, strelac je bio Bojan Ostojić (1:0).

Crvena zvezda u nizu bez poraza od Partizana na domaćem terenu ima devet pobeda i šest remija, a upisala je trijumfe u kup takmičenju kod kuće nad crno belima – u finalima 2021. i 2022. i polufinalu 2024.

Ekipa Alberta Rijere je u nizu od četiri pobede nad Partizanom u prventvu, a poslednji put je izgubila od crno-belih 20. decembra 2023. u Humskoj, kad je tim sa klupe vodio Izraelac Barak Bahar, sadašnji trener Makabi Haife.

ZVEZDIN NIZ BEZ PORAZA U DERBIJIMA KOD KUĆE 27. avgust 2017: Crvena zvezda – Partizan 0:0 14. april 2018: Crvena zvezda – Partizan 2:1 2. mart 2019: Crvena zvezda – Partizan 0:0 25. april 2019: Crvena zvezda – Partizan 2:1 1. mart 2020: Crvena zvezda – Partizan 0:0 7. april 2021: Crvena zvezda – Partizan 1:0 27. februar 2022: Crvena zvezda – Partizan 2:1 16. april 2022: Crvena zvezda – Partizan 0:0 3. mart 2023: Crvena zvezda – Partizan 1:0 9. mart 2024: Crvena zvezda – Partizan 2:2 20. april 2024: Crvena zvezda – Partizan 3:2 22. februar 2025: Crvena zvezda – Partizan 3:3 12. april 2025: Crvena zvezda – Partizan 2:1 22. februar 2026: Crvena zvezda – Partizan 3:0 26. april 2026: Crvena zvezda – Partizan 3:0

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