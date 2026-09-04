DETALJI SAHRANE GENERALA MLADIĆA: Sin Darko poziva rođake i poštovaoce da da dođu u što većem broju i da dostojanstveno isprate njegovog oca

SIN generala Ratka Mladića, Darko Mladić pozvao je sve prijatelje, poštovaoce i rođake Ratka Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno isprate njegovog oca.

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- Sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije, biće održana komemoracija, sala je do 300 ljudi, mala, molim vas za rauzmevanje. Sahrana mog oca biće u ponedeak 7 septembra. Od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim telom biće izložen u Crkvi svetog Luke, ko je zainteresovan da izjavi saučešće i oda počast može to da uradi od 7 do 12. Povorka će da ode na Topčidersko groblje, a sahrana čće se održati oko 13 30 ili 14 časova - rekao je sin generala.

Pozvao je sve prijatelje, poštovaoce i rođake Ratka Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno isprati njegovog oca.

- Molim sve koje žele da dodđu da koriste sredstva javnog prevoza, kako b ise izbegla gužva i da svi koji žečle da dođu mogu da prisustvuju. ĆŽeleo bi hda sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja. Pozivam sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči taj događaj i da ožalošćeni mogu dostojno da sahrane mog oca - rekao je Darko Mladić.