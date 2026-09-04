Politika

PLENUM IZAŠAO NA SUNCE: Program ostao u mraku

Novosti online

04. 09. 2026. u 19:19

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KO je plenum – pitanje koje se mesecima postavljalo konačno je dobilo bar deo odgovora.

ПЛЕНУМ ИЗАШАО НА СУНЦЕ: Програм остао у мраку

Foto: printskrin Iks/DrugaSrbijaBis

Na prvoj konferenciji pred kamere su izašla neka od lica studentsko-blokaderskog pokreta, ali ono što mnogi očekuju i dalje nisu ponudili. Umesto plana i programa za Srbiju, govorili su o navodnom špijuniranju, za koje još nemaju potvrdu. Ko je izašao na svetlo, a šta je ostalo u mraku – u priči koja sledi.

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