PLENUM IZAŠAO NA SUNCE: Program ostao u mraku
KO je plenum – pitanje koje se mesecima postavljalo konačno je dobilo bar deo odgovora.
Na prvoj konferenciji pred kamere su izašla neka od lica studentsko-blokaderskog pokreta, ali ono što mnogi očekuju i dalje nisu ponudili. Umesto plana i programa za Srbiju, govorili su o navodnom špijuniranju, za koje još nemaju potvrdu. Ko je izašao na svetlo, a šta je ostalo u mraku – u priči koja sledi.
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